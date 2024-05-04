7 % نمو إيرادات السياحة في عجمان في الربع الأول

سجل الربع الأول من عام 2024، زيادة 7% في إجمالي الإيرادات السياحية في عجمان، نتيجة ارتفاع نسبة الإشغال 3% وزيادة عدد الزائرين 9%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2023، كما ارتفع متوسط مدة الإقامة الفندقية بنسبة 5%، حسب ما ورد في بيان دائرة التنمية السياحية في عجمان الذي أصدرته اليوم عشية الإعلان عن مشاركتها في معرض سوق السفر العربي 2024، الذي يقام من 6 إلى 9 مايو 2024 في مركز دبي التجاري العالمي، بهدف استعراض التراث الثقافي الغني لعجمان، وأجندة الفعاليات والأنشطة، والعروض السياحية المتنوعة، ومسار النمو الملحوظ لقطاع السياحة، إضافة إلى البحث عن شركاء استراتيجيين لتعزيز التعاون وتعزيز مكانة عجمان كوجهة رائدة في السياحة العالمية.

و في عام 2023، سجل شهر أكتوبر زيادة بنسبة 5% في النشاط السياحي، مما أدى إلى زيادة ملحوظة بنسبة 11% في عدد الزوار. تلك الزيادة في معدلات الإشغال أسهمت في زيادة الإيرادات لكل غرفة متاحة بنسبة 5% (RevPAR)، وبناءً عليه، سجلت الإيرادات الإجمالية زيادة بنسبة 11% على أساس سنوي".

وشهد عدد الوافدين الدوليين إلى عجمان زيادة ملحوظة بنسبة 29% في عام 2023، مقارنة بالعام 2022، حيث بلغت نسبة الزوار الدوليين 60% من إجمالي الزائرين.

ويشير ملف الزوار إلى تواجد نسبة كبيرة من المسافرين الشباب بين 19 و35 عاماً، وكذلك المسافرين في منتصف العمر بين 36 و55 عاماً حيث يشكلون معاً حوالي 70% من إجمالي السياح في عجمان.

وتكشف البيانات الخاصة بالزيارات أن الترفيه يبقى الدافع الرئيسي لزيارة عجمان، حيث يمثل حوالي 70% من إجمالي الوافدين. علاوة على ذلك، تعرض الأسواق المصدرة لعجمان مشهداً متنوعاً، حيث تبرز دول مجلس التعاون الخليجي، الاتحاد الروسي، الهند، المملكة المتحدة، ومصر بشكل بارز بين أفضل الأسواق المغذية الدولية.

وعلى الجانب الآخر، تظل دولة الإمارات العربية المتحدة (السوق المحلية) مساهمة أساسية، حيث تلبي احتياجات مختلف فئات السياحة، بما في ذلك الإقامات المحلية، وأعمال الشركات، وأنشطة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض.

وأكد محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، أهمية بناء شراكات جديدة خلال معرض سوق السفر العربي 2024.

وقال: " يمثل معرض سوق السفر العربي 2024 لحظة محورية بالنسبة لإمارة عجمان حيث نكشف النقاب عن التزامنا برؤية عجمان 2030. نحن ملتزمون بعرض ثقافة عجمان وتراثها الغني والضيافة الفريدة، وذلك وفقاً لأهدافنا الاستراتيجية في تطوير السياحة المستدامة".

وأضاف الهاشمي: " تؤكد مشاركتنا وجهة نظرنا التجارية القوية والتزامنا بتقديم عروض سياحية استثنائية من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة والتجارب التي تجسد سحر عجمان الفريد وتترك أثراً مميزاً. ونهدف من خلال بناء شراكات جديدة إلى تعزيز قطاع السياحة لدينا والمساهمة بشكل كبير في النمو الاقتصادي والإثراء الثقافي لعجمان".

وتوفر عجمان مجموعة متنوعة من خيارات الإقامة التي تناسب تفضيلات وميزانية كل مسافر، ومنها 52 منشأة فندقية توفر 4315 غرفة عبر فئات مختلفة.