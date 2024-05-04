شركات الطيران تشغل 10 ملايين مقعد في مطار دبي الدولي مايو الجاري

سجل مطار دبي الدولي أكثر من 5 ملايين مقعد مجدول على الرحلات الدولية المغادرة (10 ملايين في الاتجاهين) خلال مايو الجاري مقابل 4.88 ملايين مقعد في أبريل الماضي، ليواصل بذلك تصدره مطارات العالم كأكبر محور للنقل الجوي الدولي. وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن مؤسسة "أو إيه جي" الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران حصلت "الإمارات اليوم"، على نسخة منه.

وأكدت المؤسسة على المكاسب القوية التي حققها مطار دبي الدولي، مضيفة أنه في مايو 2019، كان مطار دبي الدولي ثامن أكثر المطارات الدولية ازدحاماً من حيث السعة بـ 3.4 ملايين مقعد. بعد خمس سنوات، في مايو 2024، أصبح "دبي الدولي" أكثر المطارات الدولية ازدحاماً في العالم بـ 5 مليون مقعد، بزيادة قدرها 49% مقارنة بعام 2019.

وللشهر الرابع منذ منتصف العام الماضي، والثاني منذ بداية العام 2024 بات حجم السعة المقعدية على الرحلات في مطار دبي الدولي يتخطى حاجز الخمسة ملايين مقعد شهرياً، في وقت يواصل فيه المطار تسجيل معدلات نمو قوية في ظل زيادة عدد الرحلات الجوية، وافتتاح المزيد من المحطات الجديدة، إضافة إلى تشغيل المزيد من شركات الطيران لرحلاتها من وإلى المطار.

وقالت المؤسسة في تقريرها أن مطار لندن هيثرو احتل المركز الثاني مسجلاً 4.2 مليون مقعد في مايو ، أي أقل بنسبة 20% من حجم السعة في مطار دبي الدولي، في ما تقدم مطار أمستردام مركزاً ليصبح ثالث أكثر المطارات الدولية ازدحاماً بـ 3.5 مليون مقعد، أي بزيادة قدرها 3% في عدد المقاعد يوميًا مقارنة بالشهر الماضي، تلاه سنغافورة وسيؤول في المركزين الرابع والخامس بنحو 3.4 ملايين مقعد لكل منها على التوالي.

إلى ذلك، واصل مطار دبي أداءه القوي، ليحل في المركز الثاني عالمياً في إجمالي السعة المقعدية على الرحلات "الدولية والمحلية" معاً، بعد مطار "هارتسفيلد أتلانتا" الأميركي الذي سجل 5.4 ملايين مقعد مجدول خلال مايو الجاري، فيما سجل مطار طوكيو الياباني نحو 4.7 ملايين مقعد على الرحلات الدولية والمحلية ليحل في المركز الثالث، تلاه مطار "دالاس فورت ورث الدولي" الذي سجل 4.5 ملايين مقعد، فيما حل "لندن هيثرو" في المركز الخامس بنحو 4.4 ملايين مقعد على الرحلات المحلية والدولية معاً.

وقفز مطار دبي الدولي من المركز الخامس عالمياً إلى المركز الثاني في عدد المسافرين الدوليين والمحليين على قائمة أكثر 10 مطارات ازدحامًا في جميع أنحاء العالم لعام 2023، بحسب أحدث تصنيف لمجلس المطارات العالمي، محافظاً على مركزه كأكبر مطار في العالم من حيث أعداد المسافرين الدوليين للعام الـ10 على التوالي، خلال العام 2023. شهد المطار ارتفاعاً كبيراً في أعداد المسافرين خلال عام 2023، إذ نما إجمالي عدد المسافرين بنسبة 31.7% ليصل إلى نحو 87 مليون مسافر.