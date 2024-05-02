بيان من "فلاي دبي" بخصوص الحالة الجوية اليوم

قال متحدث باسم شركة "فلاي دبي": "تسببت الظروف الجوية في دبي اليوم (02 مايو) في تأخير بعض رحلاتنا".

وأضاف المتحدث في بيان تلقت "الإمارات اليوم" نسخة منه: يُنصح الركاب بالوصول لمطار دبي قبل وقت كاف من رحلتهم للمطار سواء كانوا يستخدمون السيارة أو وسائل النقل العام. كما ينصح أيضًا بتحديث تفاصيل الاتصال الخاصة بهم عبر "إدارة الحجز" على موقع الناقلة الشبكي flydubai.com والتحقق من حالة الرحلة على الموقع للحصول على آخر المعلومات المتعلقة برحلتهم.