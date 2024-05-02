"طيران الإمارات": إعادة جدولة بعض الرحلات بسبب الظروف الجوية

قالت "طيران الإمارات" إنه بسبب الحالة الجوية تم تقليص حركة الطيران في مطار دبي اليوم الخميس 2 مايو.

وأضافت الشركة على موقعها الإلكتروني: أنه قد يكون هناك تأخيراً في رحلات المغادرة أو الوصول عبر مطار دبي يوم 2 مايو بسبب إعادة جدولة الرحلات.

تم إلغاء الرحلات التالية ليوم 2 مايو:

EK 123/124 – دبي واسطنبول

EK 763/764 – دبي وجوهانسبرج

EK 719/720 – دبي ونيروبي

EK 921/922 – دبي والقاهرة

EK 903/904 – دبي وعمان

EK 352/353 ‑ دبي وسنغافورة (المغادرة "EK353" يوم 3 مايو في الساعة 00:50 بعد منتصف الليل)

وقالت الشركة: "نعتذر عن الإزعاج، وسيتم استيعاب العملاء المتأثرين على رحلات أخرى، ويتعين على العملاء الراغبين في إعادة الحجز التواصل مع وكيل سفرهم أو أقرب مكتب لطيران الإمارات حيث سيتم إلغاء جميع رسوم إعادة الحجز".

وأضافت الشركة: إذا كنت مسافراً عبر مطار دبي الدولي، فقد تواجه تأخيراً محتملاً في الطريق. نوصي بإضافة المزيد من الوقت للوصول إلى المطار واستخدام مترو دبي حيثما أمكن ذلك.

وبينت أنه يمكن للعملاء المسافرين في 2 مايو التحقق أخر من التحديثات أو حالة الرحلة.

وقالت انه لتلقي أخر التحديثات وإشعارات الرحلة، يرجى التأكد من تزويدنا بأحدث تفاصيل الاتصال الخاصة بك عبر إدارة الحجوزات.