36.5 ألف حساب جديد للمستثمرين في سوق دبي المالي خلال 4 أشهر

أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي 36 ألفاً و553 حساباً جديداً للمستثمرين خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2024 بنمو 111% مقارنة بـ17 ألفاً و358 حساباً خلال الفترة نفسها من عام 2023، وسط زخم كبير يشهده السوق منذ الإعلان عن إدراج شركات حكومية وشبه حكومية، من بينها «باركن» و«سبينس»، وهو ما أسهم في تعزيز جاذبية السوق، وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.

واستناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، توزعت الحسابات الجديدة بواقع 4465 حساباً في يناير، و5557 حساباً في فبراير، 16574 حساباً في مارس، و9957 حساباً في أبريل الماضي الذي سجل عدد الحسابات الجديدة فيه، ارتفاعاً ملحوظاً على أساس سنوي بنسبة 134.5% مقارنة بنحو 4246 حساباً جديداً في مارس 2023، وذلك بالتزامن مع طرح أسهم شركة «سبينس».

واستحوذت شركة «بي إتش إم» كابيتال للخدمات المالية على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، بواقع 12752 حساباً، ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بواقع 10816 حساباً، ثم «الرمز كابيتال» 4741 حساباً، يليه «المشرق» للأوراق المالية بنحو 2065 حساباً.

في سياق متصل، نفذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، وعددها 30 شركة، أكثر من 1.359 مليون صفقة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، على عدد 29.42 مليار سهم، بقيمة تجاوزت 65.2 مليار درهم.

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، حامد علي: إن «سوق دبي المالي لديه مناقشات حالياً تبشر بالخير وستعطي زخماً بالسوق، كما أنها ستنعكس على عدد الشركات الراغبة بالقيد»، نافياً وجود خطة في الوقت الحالي للنظر في مراجعة رسوم السوق. وأكد علي في تصريحات إعلامية على هامش «قمة أسواق رأس المال»، التي انطلقت بدبي، أمس، أن أداء سوق دبي المالي كان قوياً بالعامين الماضيين، بسبب استراتيجية تطوير أسواق المال وخطة حكومة دبي التي تعمل على جذب إدراجات حكومية واستثمارات أجنبية بجانب عدد من التعديلات التشريعية، لتسهيل دخول الشركات لسوق المال، والتركيز على الحوكمة والشفافية للشركات المدرجة، لإعطاء ثقة للمستثمرين.

وأوضح علي، أن «سوق دبي المالي نجح في جذب 35 مليار درهم من 8 شركات أُدرجت في السنوات الأخيرة»، منوهاً بأن حجم الطلب عليها فاق التريليون درهم.

وكشف علي، عن الإعلان عن مبادرة لتسهيل دخول الشركات الناشئة للسوق عبر الاكتتاب أو منصة خاصة لها، مؤكداً أن الهدف هو دعم تلك الشركات في مرحلة ما قبل الطرح، وتسريع نموها والاستفادة من سيولة السوق. وأشار إلى أن السوق يركز على شركات ناشئة ذات جودة عالية ولديها إمكانات للنمو.

وقال علي: إن استراتيجية السوق تستهدف إطلاق مبادرات، لجذب شركات بالقطاعات غير الممثلة مثل التعليم والصحة وقطاعات المستقبل كشركات التكنولوجيا المالية والتي تشهد نمواً في دبي، لافتاً إلى إمكانية منح القطاع الخاص محفزات ومزايا، لتسهيل إدراج تلك الشركات.

إطلاق منصة لتمويل وإدراج الشركات الخاصة «أرينا»

كشف سوق دبي المالي، خلال فعاليات قمة أسواق رأس المال 2024، عن مبادرته «أرينا»، وهي منصّة مبتكرة لعروض الاكتتابات الخاصة الأولية، تمّ تصميمها لتحفيز فرص النمو أمام الشركات والمستثمرين. وتوفر «أرينا» منصة لمجموعة واسعة من الشركات الخاصة، بما في ذلك مجموعات الشركات العائلية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والشركات في مراحل نموها المختلفة.

كما سيتاح أمام الشركات المدرجة للاكتتابات الخاصة في «أرينا» خيار تقييد وصول المستثمرين إلى المؤسسات الاستثمارية، أو الموظفين فقط، أو أفراد العائلة والمؤسسين، ما يوفر لها خيار إدراج قبل الاكتتاب العام من خلال توسيع قاعدة مستثمريها عن طريق بيع حصص الأسهم الخاصة في السوق، كي تتمكن بالتالي من جمع السيولة بطرق لم تكن متوافرة من قبل.