129 جهة عارضة ضمن «جناح دبي» في «سوق السفر العربي»

تشارك دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في الدورة الـ31 لـ«معرض سوق السفر العربي»، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة ما بين السادس والتاسع من مايو 2024، حيث ستقوم الدائرة بإلقاء الضوء على العروض السياحية المبتكرة والمتنوعة التي تقدمها المدينة بمشاركة 129 من الشركاء والجهات المعنية إلى جانبها في جناح دبي ضمن الحدث السنوي الكبير.

وتنطلق فعاليات معرض سوق السفر العربي في دورته لهذا العام تحت شعار «تمكين الابتكار.. تطوير السفر من خلال ريادة الأعمال»، حيث ستسلط الدائرة الضوء على مقومات تمكين قطاع السياحة في دبي من استثمار الابتكار وريادة الأعمال والاستدامة لإرساء مسارات جديدة لتحقيق النمو خارج إطار الأنماط السياحية التقليدية.

وتستعد مجموعة كبيرة من الجهات العارضة، التي تشمل الشركاء والممثلين عن الجهات الحكومية والفنادق وشركات إدارة الوجهات ومنظمي الرحلات السياحية، للانضمام إلى الدائرة في «جناح دبي» خلال فعاليات المعرض، إذ تضم قائمة الشركاء الرئيسين كلاً من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب - دبي، وهيئة الثقافة والفنون بدبي، ودبي القابضة، وهيئة الصحة بدبي، وغيرها.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم: «تفخر دبي باستضافة الدورة الـ31 من معرض سوق السفر العربي، الذي يعد أحد أبرز الفعاليات المهمة لقطاع السياحة العالمي، وهو ما يؤكد الشراكة المتميزة بينهما لفترة طويلة، ويبرهن على المكانة المرموقة لدبي كوجهة عالمية رائدة للسفر، التي جاءت نتيجة رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى جانب الاستراتيجيات المبتكرة، والشراكة الراسخة بين القطاعين العام والخاص. وتماشياً مع شعار المعرض لهذا العام الخاص بالتحوّل والتطوير، تستعد دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وشركاؤها لإبراز الدور المحوري الذي لعبته ريادة الأعمال والابتكار في تعزيز النمو السياحي، وبما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تشكل خريطة الطريق لدفع عجلة النمو الاقتصادي للإمارة خلال الأعوام المقبلة حتى عام 2033».