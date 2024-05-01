36553 حسابا جديدا للمستثمرين في سوق دبي المالي خلال 4 أشهر بنمو 110.6%

أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي 36553 حسابا جديدا للمستثمرين خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، وسط زخم كبير يشهده السوق منذ الإعلان عن إدراج شركات حكومية وشبه حكومية وهو ما أسهم في تعزيز جاذبية السوق وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.

وبحسب رصد ل الإمارات اليوم، استنادًا إلى بيانات سوق دبي المالي، سجل عدد الحسابات الجديدة في سوق دبي المالي نمواً بنسبة قاربت 110.62% خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة بـ 17355 حسابا جديدا خلال الأربعة أشهر الأولى من 2023.

وتوزعت الحسابات الجديدة بواقع 4465 حساباً في يناير و5557 حساباً في فبراير و16574 حساباً في مارس و9957 حساباً في أبريل الماضي الذي سجل عدد الحسابات الجديدة فيه ارتفاعاً ملحوظاً على أساس سنوي بنسبة 134.5% مقارنة بنحو 4246 حساباً جديداً في أبريل 2023.

ووفق بيانات سوق دبي المالي، استحوذت شركة بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري بواقع 12752 حسابا، ثم الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية بواقع 10816 حسابا، ثم الرمز كابيتال 4741 حسابا ثم المشرق للأوراق المالية بواقع 2065 حساباً، والدولية للأوراق 1880 حساباً، يليه "أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية" 1526 حساباً.

ونفذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، وعددها 30 شركة، أكثر من 498.16 ألف صفقة خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري ، على عدد 29.42 مليار سهم، بقيمة 65.29 مليار درهم.

واستحوذت "بي اتش ام كابيتال" على النصيب الأكبر من القيمة الإجمالية لتداولات شركات الوساطة خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 25.05% أو ما يعادل 16.36 مليار درهم، ثم "الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية" بحصة 11.44% توازي 7.47مليار درهم، وثالثاً "الرمز كابيتال" بنحو 6.36 مليار درهم أو ما نسبته 9.73%، و"المشرق للأوراق المالية" بـ5.77 مليار درهم بنسبة 8.84%.

وجاءت شركة "الدولية للأوراق المالية" في المركز الخامس بنحو 3.66 مليار درهم أو ما نسبته 5%، و شركة "أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية" بنحو 3.18 مليار درهم وبنسبة 4.87%.