موانئ دبي تستثمر في جنوب شرق آسيا

تواصل مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، جهودها الهادفة إلى تعزيز الربط التجاري واللوجستي في جنوب شرق آسيا عبر سلسلة استثمارات استراتيجية.

وقام رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، سلطان أحمد بن سليّم، بجولة في منطقة جنوب شرق آسيا، وقع خلالها اتفاقية شراكة في ماليزيا، وافتتح منشأتين جديدتين في الفلبين.

وفي أول مشروع لها في ماليزيا، أبرمت المجموعة اتفاقية مع «موانئ صباح»، لإطلاق شراكة لإدارة «ميناء حاويات خليج سابانجار» في ولاية صباح.