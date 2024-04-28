دبي.. الأولى عربياً والـ 11 عالمياً ضمن «أفضل العواصم البحرية في العالم»

حققت دبي تقدماً لافتاً ضمن قائمة «أفضل العواصم البحرية في العالم لعام 2024»، مسجلة المرتبة الأولى عربياً والـ11 عالمياً، ومتقدمة بمركزين مقارنة بمرتبتها السابقة ضمن قائمة عام 2022، وذلك وفق نتائج تقرير دولي أطلقته - في سنغافورة - شركتا «مينون إيكونوميكس» و«ديت نورسك فيريتاس جي.إل» المختصتان في تقييم العواصم البحرية حول العالم.

وبحسب التقرير، فقد تقدمت دبي في مؤشر أفضل العواصم البحرية في العالم لعام 2024، استناداً إلى خمسة عوامل رئيسة هي: مراكز الشحن، والتكنولوجيا، والموانئ واللوجستيات، والجاذبية والتنافسية، إضافة إلى الجوانب المالية والقانونية، كما أوضح التقرير تقدّم تقييم إمارة دبي في ما يتعلق بالتكنولوجيا الخضراء الصديقة للبيئة.

وقال رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، سلطان أحمد بن سليم، إن «التقدم اللافت الذي حققته دبي ضمن قائمة أفضل العواصم البحرية في العالم، يعكس توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتعزيز موقع دبي الريادي على خريطة العواصم البحرية العالمية».

وأضاف أن «وصول دبي إلى مصاف اللاعبين الكبار ضمن القطاع البحري العالمي، يؤكد نجاح جهود سلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في إطلاق مجموعة شاملة من الخطط والمبادرات الهادفة التي أسهمت بشكل كبير في زيادة تنافسية القطاع البحري، وتفعيل دوره الحيوي محركاً رئيساً للنمو المستدام والتنمية»، مشيداً بجهود فرق العمل المتخصصة في المؤسسة في تحقيق هذا الإنجاز الذي يضاف إلى الإنجازات السباقة المرتبطة باسم دبي، والتي تؤكد تضافر الجهود لمواصلة مسيرة الريادة نحو العالمية، والارتقاء بالخدمات البحرية في دبي.

وثمّن رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، جهود الشركاء في تحقيق هذا الإنجاز، مشيراً إلى جهود المؤسسة في توطيد شراكاتها الاستراتيجية بين دبي ونخبة التجمعات البحرية العالمية، عبر فتح قنوات جديدة للحوار الفعال والتعاون البنّاء، مع تعزيز التواصل وتبادل أنجح التجارب وأفضل الممارسات الدولية في مجالات البحث والتطوير والابتكار والخدمات البحرية.

من جهته، أكد الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، استمرار مساعي سلطة دبي البحرية في استخدام أحدث وسائل البحث والتطوير والابتكار، لتعزيز البرامج اللوجستية المتكاملة، وفقاً لأعلى معايير السلامة المهنية، وأفضل الممارسات البيئية، والتشريعات المحلية والدولية، ما يمكّن دبي من تحقيق موقع رائد عالمياً، ونيل الصدارة في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف: «في دلالة واضحة على فعالية وكفاءة استراتيجية التنمية الشاملة التي تنتهجها سلطة دبي البحرية، جسدت النتائج التي حققتها دبي في مؤشر (أفضل العواصم البحرية) قوة وجاذبية اقتصادها، ما يميّز مكانتها ساحة عالمية للأمن والاستقرار، متصدّرة مراكز متقدمة في مجالات الأمان والتكنولوجيا والشؤون المالية، فضلاً عن التكنولوجيا الخضراء».

• دبي تقدمت مركزين مقارنة بمرتبتها السابقة ضمن قائمة 2022.