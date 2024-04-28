القطاع العقاري بالشارقة يحقق 3.1 مليار درهم خلال مارس 2024

بلغ حجم التداول العقاري في مختلف مناطق ومدن إمارة الشارقة 3.1 مليار درهم خلال شهر مارس 2024، فيما وصل عدد المعاملات الكلي إلى 2,606 معاملة، بينما بلغ الحجم الإجمالي للمساحة المتداولة في معاملات البيع إلى 8.1 مليون قدم مربع خلال ذات الفترة، وذلك حسب ما أفاد "تقرير حركة التداولات العقارية" الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة.

وفي التفاصيل، أوضح التقرير أن مجموع المعاملات المنفذة خلال شهر مارس الماضي، وصلت إلى 2,606 معاملة، حيث بلغ عدد معاملات البيع 837 معاملة، بنسبة 32.1% من عدد المعاملات الكلي، وبلغ عدد معاملات الرهن 333 معاملة بنسبة 12.8% من إجمالي المعاملات، وبقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليون درهم، فيما بلغت باقي معاملات التصرفات الأخرى 1,436 معاملة ونسبتها 55.1% من العدد الكلي للمعاملات.

جرت معاملات البيع في 97 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وشملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية. وفيما يتعلق بنوع العقار المتداول، فقد تم التداول على 350 أرض فضاء، بينما وصل عدد معاملات الأراضي المبنية إلى 247 معاملة من إجمالي المعاملات، في حين بلغت معاملات الأبراج المفرزة 240 معاملة.

تواصل منطقة مويلح التجارية تصدرها لقائمة المناطق الأعلى في عدد معاملات البيع في مدينة الشارقة بعدد 156 معاملة، تلتها منطقة روضة القرط بـ 119 معاملة، ثم منطقة الخان بـ 62 معاملة، ومنطقة تلال بـ 49 معاملة.

وأما المناطق الأكثر نشاطاً في حجم التداول النقدي، فقد تصدرت منطقة مويلح التجارية بقيمة تداول وصلت إلى 183.2مليون درهم، تلتها منطقة الخان بـ 129.7 مليون درهم، ثم منطقة الصجعة الصناعية بـ 99.7 مليون درهم، ومنطقة تلال بـ 88.9 مليون درهم.

وفي المنطقة الوسطى بلغ إجمالي معاملات البيع 34 معاملة، تركزت أغلبها في المدينة القاسمية بـواقع 14 معاملة، والتي كانت أيضاً أعلى منطقة بحجم التداول النقدي الذي بلغ 10.9 مليون درهم.

وأما في مدن المنطقة الشرقية ، فقد سجلت الدائرة 29 معاملة بيع ، منها 15 معاملة بيع في مدينة خورفكان، و 11 معاملة بيع في مدينة كلباء ، و 3 معاملات بيع في مدينة دبا الحصن.