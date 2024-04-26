القطاع العقاري بالشارقة يحقق 3.1 مليارات درهم خلال مارس 2024

بلغ حجم التداول العقاري في مختلف مناطق ومدن إمارة الشارقة، خلال شهر مارس الماضي، 3.1 مليارات درهم، فيما وصل عدد المعاملات الكلي إلى 2,606 معاملات، بينما بلغ الحجم الإجمالي للمساحة المتداولة في معاملات البيع 8.1 مليون قدم مربع خلال ذات الفترة، وذلك وفق "تقرير حركة التداولات العقارية" الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة.

ويزخر سوق الشارقة العقاري، بالعديد من الخيارات الاستثمارية ويتميز بالشفافية والمرونة وهو الأمر الذي ساهم في استقطاب المزيد من المستثمرين، وعزز من مكانة الشارقة كواحدة من الوجهات العالمية الأكثر جاذبية للاستثمار في القطاع العقاري.

وتعمل دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، من خلال فروعها المنتشرة في مختلف مناطق الإمارة، على توفير بيئة استثمارية سليمة تحفز الاستثمار وتوظف كامل إمكانياتها في خدمة السوق العقاري وتلبية حاجات المستثمرين وتسريع معاملاتهم وابتكار الحلول اللازمة لتذليل العقبات التي قد تعترض طريقهم وذلك امتداداً لسلسلة من القرارات الحكيمة من الحكومة الرشيدة والتي تعزز من حركة النمو الاقتصادي في الإمارة.

وأوضح التقرير، أن مجموع المعاملات المنفذة خلال مارس 2024، وصل إلى 2,606 معاملات حيث بلغ عدد معاملات البيع 837 معاملة بنسبة 32.1% من عدد المعاملات الكلي، وبلغ عدد معاملات الرهن 333 معاملة بنسبة 12.8% من إجمالي المعاملات وبقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليون درهم، فيما بلغت بقية معاملات التصرفات الأخرى 1,436 معاملة ونسبتها 55.1% من العدد الكلي للمعاملات.

وجرت معاملات البيع في 97 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وشملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية.

وفي ما يتعلق بنوع العقار المتداول؛ فقد تم التداول على 350 أرض فضاء بينما وصل عدد معاملات الأراضي المبنية إلى 247 معاملة من إجمالي المعاملات، وبلغت معاملات الأبراج المفرزة 240 معاملة.

وتواصل منطقة مويلح التجارية، تصدرها لقائمة المناطق الأعلى في عدد معاملات البيع في مدينة الشارقة بعدد 156 معاملة تلتها منطقة روضة القرط بـ 119 معاملة ثم منطقة الخان بـ 62 معاملة ومنطقة تلال بـ 49 معاملة.

أما المناطق الأكثر نشاطاً في حجم التداول النقدي، فقد تصدرت منطقة مويلح التجارية بقيمة تداول وصلت إلى 183.2 مليون درهم تلتها منطقة الخان بـ 129.7 مليون درهم ثم منطقة الصجعة الصناعية بـ 99.7 مليون درهم ومنطقة تلال بـ 88.9 مليون درهم.

وفي المنطقة الوسطى، بلغ إجمالي معاملات البيع 34 معاملة، وتركزت معظمها في المدينة القاسمية بواقع 14 معاملة والتي كانت أيضاً أعلى منطقة بحجم التداول النقدي الذي بلغ 10.9 مليون درهم.

أما في مدن المنطقة الشرقية، فقد سجلت الدائرة 29 معاملة بيع منها 15 معاملة بيع في مدينة خورفكان و11 معاملة بيع في مدينة كلباء و3 معاملات بيع في مدينة دبا الحصن.