«دبي للسلع المتعددة» يسعى إلى جذب شركات جديدة في الذكاء الاصطناعي والـ «ويب 3»

اختتم مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصّة بتجارة السلع والمشاريع، بنجاح، جولته الترويجية الأولى في اليابان، ضمن سلسلة جولاته الترويجية «وجد من أجل التجارة».

وأفاد المركز بأن الجولة ركزت على مجالات الـ«ويب 3»، والذكاء الاصطناعي، والألعاب الإلكترونية، لتعزيز المنظومة التكنولوجية المزدهرة في المركز، لافتاً إلى أن هذه الجولة الترويجية تأتي استكمالاً للعلاقات التجارية والاستثمارية المتنامية بين دولة الإمارات واليابان، فيما يُعدّ المركز وجهة مثالية للشركات اليابانية التي تتطلع إلى تسريع نمو أعمالها انطلاقاً من دبي.

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليّم: «تحتضن منطقة الأعمال التابعة للمركز أكثر من 80 شركة يابانية، تمثل ما يقارب 25% من إجمالي عدد الشركات اليابانية العاملة في دولة الإمارات، ونرى بأن سوقنا تزخر بكثير من الإمكانات التي يمكن لقطاع الأعمال الياباني الاستفادة منها».

وأضاف: «في ظل ما نوفره من تسهيلات ومزايا معزّزة لتأسيس وممارسة الأعمال، بجانب منظوماتنا المخصصة لقطاعات التكنولوجيا، وما نتمتع به من بنية تحتية حديثة، بما فيها مركز الذكاء الاصطناعي المرتقب التابع للمركز، فإن هناك فرصاً كبيرة لاستقطاب المزيد من الشركات العاملة في المجالات الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك، مثل تقنيات (الويب 3) والتشفير والألعاب الإلكترونية والذكاء الاصطناعي».

وتابع: «ما رأيناه من اهتمام كبير ببيئة أعمالنا، يمثل حافزاً قوياً لتعزيز الروابط التجارية بين منطقتينا، ونتطلع إلى الترحيب بمزيد من الشركات والشركاء اليابانيين في دبي».

يذكر أن مركز دبي للسلع المتعددة يسهم بنسبة 11% في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية إلى دبي. وفي عام 2023، حققت المنطقة الحرة التابعة للمركز ثاني أفضل أداء سنوي لها على الإطلاق، حيث استقطبت ما يقرب من 2700 شركة جديدة، ليبلغ إجمالي عدد الشركات المسجلة في المركز أكثر من 24 ألف شركة من جميع أنحاء العالم.