«ديلويت»: دبي توفر غرفاً فندقية تفوق لندن ونيويورك وبانكوك

أكد معرض سوق السفر العربي 2024 «الملتقى»، أن آخر البيانات الصادرة عن شركات الأبحاث العالمية، يشير إلى مستقبل مشرق لقطاع الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي. وأفاد في بيان، أمس، بأن الرؤى الصادرة عن شركتي «ديلويت» و«إس تي آر» تظهر نمواً مستداماً، إذ لاتزال السياحة تمثّل أولوية رئيسة للحكومات الإقليمية.

وأضاف أن النسخة المقبلة من الحدث العالمي المتخصص في مجال السفر والسياحة، والذي سيقام في الفترة من السادس إلى التاسع من مايو المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، ستكون بمثابة منصة مثالية تجمع أصحاب المصلحة في قطاع الضيافة تحت سقف واحد.

ووفقاً لشركة «ديلويت» للأبحاث، تتصدر دبي أسواق الضيافة الإقليمية مع توقعات قوية لعام 2024، حيث توفر الإمارة الآن غرفاً فندقية أكثر من العواصم العالمية الكبرى، مثل: لندن، ونيويورك، وبانكوك، في وقت ستتجاوز فيه السعة الفندقية في دبي 150 ألف غرفة، اعتباراً من أبريل الجاري. ولفتت «ديلويت» إلى أن معدل الإشغال الفندقي بلغ ذروته بنسبة 88% في فبراير الماضي.

كما تُظهر آخر البيانات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي أن المدينة استقبلت 17.15 مليون زائر خلال عام 2023، مع زيادة متوسط مدة الإقامة أيضاً.

وقالت مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط، دانييل كورتيس: «مع استمرار تطور مشهد الضيافة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ترسم البيانات صورة مقنعة للنمو والفرص».

وأضافت: «سيضم معرض سوق السفر العربي 2024 مجموعة واسعة من كبرى العلامات التجارية للضيافة من أنحاء العالم، ويسعدنا أن نعلن أن هناك زيادة بنسبة 21% في مساحة المعرض المخصصة للعلامات التجارية الفندقية العام الجاري، ما يدل على الاهتمام والطلب القوي».

وتابعت: «عدد العلامات التجارية للضيافة المعروضة في سوق السفر العربي ارتفع بنسبة 12% مع نخبة من أبرز العلامات التجارية العالمية والإقليمية المعروفة، لذا يعد المعرض بتجربة ثرية لجميع الحضور من خلال مشاركة تلك العلامات العالمية في جميع فئات المنتجات الفاخرة والمتوسطة والعليا».

وبحسب «سوق السفر العربي»، ستشارك العديد من العلامات التجارية الفندقية الأوروبية الجديدة للمرة الأولى في المعرض، كما ستمثل الرحلات الأوروبية المتخصصة في الجولات السياحية والطائرات الخاصة أول ظهور لها في الحدث، حيث تم تسجيل ارتفاع ملحوظ في مشاركة العارضين من إيطاليا وتركيا.