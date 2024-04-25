سوق عقارات الدولة تشهد إطلاق 15 مشروعاً جديداً في أبريل

أظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم» مواصلة شركات التطوير العقاري إطلاق مشروعات تطويرية جديدة خلال أبريل الجاري، مرسخة مكانة الدولة واحدةً من أبرز الوجهات العقارية عالمياً، في وقت حظيت فيه دبي بالعدد الأكبر من هذه المشروعات.

وأعلنت شركات تطوير عقاري في الدولة عن إطلاق 15 مشروعاً عقارياً خلال أبريل الجاري، وسط زخم كبير تشهده السوق الإماراتية، بعد أن حقق القطاع العقاري إنجازات استثنائية خلال عام 2023، مرسخاً مكانته العالمية واحداً من أكثر القطاعات استقراراً، بحسب رصد أجراه موقع «DXB REST» العقاري.

ومن ضمن تلك المشروعات، أطلقت «ديفاين ون جروب» بالشراكة مع «ديفمارك» المتخصصة في الخدمات الاستشارية، مشروع «هاموك بارك» السكني الذي يتوقّع اكتماله في عام 2027، كما أعلنت «شركة دانوب العقارية» إطلاق مشروع «دايموندز» في «أبراج بحيرات جميرا» بـ2.4 مليار درهم.

بدورها، أعلنت «شركة عزيزي للتطوير العقاري» عن شراكتها مع شركة «إم زد» للهندسة المعمارية، لتصميم 11 مبنى في مشروعها «عزيزي ڤينيس» الذي تبلغ كُلفته نحو 30 مليار درهم.

كما أعلنت «دبي الجنوب للعقارات» عن إطلاق المرحلة الرابعة من مشروع «خليج الجنوب»، في وقت كشفت فيه شركة «فوستر بلس بارتنرز» عن تصاميم برجين جديدين في خليج «مراسي» بدبي.

في السياق نفسه، وقّعت «Six Senses» العلامة التجارية ضمن محفظة مجموعة فنادق ومنتجعات «IHG» اتفاقية مع شركة «Select Group» للتطوير العقاري، لإطلاق برج «سيكس سينسيز ريزيدنس دبي مارينا»، الذي سيكون أطول برج سكني في العالم عند إنجازه. كما أعلنت «داماك العقارية» مطلع أبريل، عن إطلاق «مجموعة أوتوغراف» وتضم 50 فيلا سكنية.

أما شركة «دي إتش جي للعقارات» فأعلنت استكمال 10% من أعمال بناء مشروع «هيلفيتيا ريزيدنسز» في «قرية جميرا الدائرية»، في وقت ينتظر فيه أن تعلن «شركة بن غاطي للتطوير» عن تفاصيل مشروع «بن غاطي هيلز» في 29 أبريل.

وشهدت سوق أبوظبي العقارية أيضاً العديد من الإطلاقات البارزة خلال أبريل، أهمها إعلان «شركة جزيرة الجبيل للاستثمار» إطلاق مجتمعها المطل على الشاطئ «بدع الجبيل» والذي سينشأ باستثمار قدره أربعة مليارات درهم ضمن مشروع تطوير جزيرة الجبيل، بينما أرست شركة «أرادَ» خلال أبريل عقدين إنشائيين بقيمة 615 مليون درهم، لبناء 565 منزلاً في حي «أزاليا»، المرحلة الرابعة من مجتمع مَسار بضاحية السيوح في الشارقة.

كما أعلنت «شركة الزورا للتطوير العقاري» عن مشروع مشترك بين حكومة عجمان و«سوليدير» العالمية، لإنجاز مشروع فلل «ذا فيروايز»، كما أبرمت «دار جلوبال» شراكة جديدة مع شركة «أستون مارتن» البريطانية، للتعاون بعمل التصاميم الداخلية في مشروع سكني فاخر على شاطئ البحر في رأس الخيمة بكُلفة تبلغ نحو 250 مليون دولار، ومن المقرر الانتهاء من أعمال البناء في نهاية عام 2027.

وبحسب تقرير شهر «مارس» لسوق عقارات دبي الصادر عن منصة «بروبرتي مونيتور» للأبحاث والبيانات العقارية، فإن الأرقام الأولية للمشروعات الجديدة على الخريطة التي أُطلقت في مارس الماضي، تظهر إضافة نحو 10 آلاف وحدة إلى السوق للبيع على مدار الشهر، لتسهم هذه المشروعات في رفع العدد الإجمالي لعمليات الإطلاق في الربع الأول من 2024 إلى 34 ألف وحدة، موزعة على 120 مشروعاً، بمعدل إطلاق جديد كل 18 ساعة.