«موانئ دبي» تضيف 3.7 ملايين حاوية إلى طاقتها الاستيعابية في 2023

كشفت وثيقة أن مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، أضافت 3.7 ملايين حاوية نمطية من الطاقة الاستيعابية الجديدة لمناولة الحاويات على مدار العام الماضي 2023، في ثماني أسواق ضمن محفظة أعمالها الموحدة عالمياً.

وبحسب بيانات الوثيقة، التي اطلعت «الإمارات اليوم» عليها، ارتفع إجمالي حجم الطاقة الاستيعابية في محفظة المجموعة بنهاية العام الماضي 2023 إلى 60.7 مليون حاوية، مقارنة بـ57 مليون حاوية بنهاية 2022، وتشمل هذه البيانات الأعمال الموحدة فقط، دون استثماراتها في أسهم الملكية. وتخطط مجموعة موانئ دبي العالمية لإضافة نحو 7.6 ملايين حاوية نمطية من الطاقة الاستيعابية الجديدة لمناولة الحاويات خلال العام الجاري 2024، عبر إجمالي محفظة أعمالها في أسواق عدة حول العالم، بما في ذلك أعمالها الموحدة أو استثماراتها في أسهم الملكية.

وبحسب بيانات الوثيقة، سترفع التوسعات الجديدة إجمالي طاقتها الإجمالية إلى 102.6 مليون حاوية نمطية بنهاية 2024، مقابل 95 مليون حاوية في نهاية 2023، لتلبية الطلب في الأسواق التجارية الرئيسة حول العالم. وكانت مجموعة موانئ دبي العالمية قالت ضمن نتائجها المالية السنوية، إنها تخطط لاستثمار نحو 7.34 مليارات درهم في سبع أسواق بشكل رئيس خلال العام الجاري 2024.

وأضافت المجموعة أن ميزانية المصروفات الرأسمالية لعام 2024 تصل إلى ملياري دولار أميركي (نحو 7.34 مليارات درهم)، وسيتم استثمارها بشكل رئيس في جبل علي (دولة الإمارات)، ولندن غيتواي (المملكة المتحدة)، والخدمات اللوجستية الداخلية (الهند)، وداكار (السنغال)، وجاوة الشرقية (إندونيسيا)، وكالاو (بيرو) وجدة (المملكة العربية السعودية).

وناولت «دي بي ورلد» 81.5 مليون حاوية نمطية، قياس 20 قدماً على مستوى محفظتها العالمية من محطات الحاويات خلال عام 2023 بالكامل، بزيادة إجمالية في أحجام الحاويات قدرها 3.1% على أساس سنوي مُعلن عنه، وبزيادة بنسبة 4.4% على أساس المقارنة المثلية.