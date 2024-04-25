701 مليون درهم صافي أرباح «دبي التجاري» الربعية

حقق بنك دبي التجاري صافي أرباح بـ701 مليون درهم خلال الربع الأول من 2024 بنمو 21.9%، وبنسبة 33.9% على أساس ما قبل الضريبة، مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2023. وارتفعت الإيرادات التشغيلية إلى 1.37 مليار درهم، بنمو بنسبة 10.9%، نتيجة لارتفاع صافي إيرادات الفائدة والنمو في إيرادات الرسوم والعمولات.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك، الدكتور بيرناردز فان ليندر: «حقق بنك دبي التجاري نتيجة ممتازة تعزى إلى النمو القوي للقروض والحسابات الجارية وحسابات التوفير وارتفاع الإيرادات بالعوائد المتميّزة. وبلغ صافي أرباحنا بعد الضريبة 701 مليون درهم للربع الأول من عام 2024، أعلى من الفترة المقارنة السابقة، بسبب نشاط أعمال العملاء، وصافي دخل الفوائد القوي».