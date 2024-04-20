"طيران الإمارات" وفرت 12 ألف غرفة فندقية لمسافريها المتأثرين في دبي

قال رئيس "طيران الإمارات"، السير تيم كلارك، إنه اعتباراً إنه اعتباراً من صباح اليوم، السبت 20 أبريل عادت جميع رحلاتنا المنتظمة إلى وضعها الطبيعي، مشيراً إلى أنه خلف الكواليس، بذل الآلاف من موظفينا في جميع الأقسام أقصى الجهود لإعادة عملياتنا إلى مسارها الطبيعي.

وذكر في رسالة حصلت "الإمارات اليوم"، على نسخة منها: شارك أكثر من 100 متطوع من موظفينا في رعاية العملاء المتأثرين في صالات المغادرة بمطار دبي وفي منطقة الترانزيت، مع إعطاء الأولوية للحالات الطبية وكبار السن وغيرهم من المسافرين الأكثر تأثراً. وتم حتى الآن تأمين أكثر من 12 ألف غرفة فندقية لاستيعاب العملاء المتأثرين في دبي، وتوفير ما يزيد على 250 ألف قسيمة وجبات، بالإضافة إلى كميات كبيرة مياه الشرب والبطاطين وغيرها من المستلزمات.