"موانئ أبوظبي" و"أدنوك للتوزيع" تتعاونان لتوسيع قاعدة توزيع زيوت التشحيم البحرية

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي اليوم، أن قطاع الموانئ التابع لها يعمل على توسيع نطاق أعماله لتشمل التوزيع العالمي لزيوت التشحيم للسفن. وجاء هذا الإعلان عقب توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة "أدنوك للتوزيع"، يوظف بموجبها قطاع الموانئ شبكته العالمية الواسعة، بالإضافة إلى البنية التحتية المتطورة التي يتمتع بها، لتزويد السفن بزيوت التشحيم عالية الجودة لخدمة المتعاملين في الإمارات العربية المتحدة في المراحل الأولى من الاتفاقية، على أن يشمل التوزيع المتعاملين الإقليميين والعالميين في المراحل اللاحقة. كما اتفق الطرفان على العمل المشترك لتوسيع سوق زيوت التشحيم البحرية العالمية نظراً لأهميتها الكبيرة في صناعات الشحن والنقل البحري.

وقال سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ، مجموعة موانئ أبوظبي: "تمثل الاتفاقية الجديدة شراكة وتعاونا بين مؤسستين رئيسيتين مقرهما أبوظبي، تتمتعان بخبرة عميقة في مجالهما، مما يخلق فرصاً جديدة لتوزيع مواد التشحيم للسفن".

واضاف: "ستمثل الحلول اللوجستية التي يقدمها قطاع الموانئ، الذي يملك ويدير أكثر من 24 ميناءً ومحطة في العالم، بالإضافة إلى البنية التحتية المتطورة التي يتمتع بها ميناء خليفة، الميناء الرائد المتعدد الأغراض في المنطقة، قيمة مضافة لشركائنا والمتعاملين لتسهيل تجارتهم الإقليمية والعالمية".

من جانبه، قال بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع: "باعتبارنا شركة رائدة في تصنيع زيوت التشحيم الصناعية وزيوت السفن والسيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، تقدم أدنوك للتوزيع مجموعة واسعة من منتجات التشحيم التي تعمل في أي بيئة. ونعمل من خلال توقيع اتفاقية إستراتيجية مع قطاع الموانئ التابع لمجموعة موانئ أبوظبي، على توسيع قاعدة التوزيع لمنتجاتنا، والوصول إلى أكثر من 70 وجهة عالمية لتوفير مواد التشحيم العالية الجودة، وتسهيل الإمداد المستمر والموثوق للمتعاملين".