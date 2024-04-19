"طيران الإمارات": تعليق إجراءات السفر لرحلات الربط عبر دبي

قررت طيران الإمارات تعليق إنجاز السفر لجميع العملاء ضمن شبكتها الذين يسافرون برحلات ربط عبر دبي حتى الساعة 23:59 بتوقيت جرينتش يوم 19 أبريل (نيسان)، وذلك لدعم تعافي العمليات بعد الأحوال الجوية السيئة الأخيرة في مركزها في دبي.

وقالت الناقلة في بيان: ستتواصل إجراءات المسافرين ومسافري الترانزيت الموجودين بالفعل في دبي.

وأضافت أنه يمكن للعملاء المسافرين إلى دبي كوجهة نهائية لهم إنجاز إجراءات وصولهم والسفر كالمعتاد. وتدعو طيران الإمارات العملاء بالتحقق من أخر التحديثات على جدول الرحلات عبر الموقع التالي:emirates.com حيث يمكن للعملاء توقع حدوث تأخير في رحلات المغادرة والوصول.

وبينت أنه يتعين على العملاء المتأثرين بإلغاء رحلاتهم التواصل مع وكيل سفرهم أو مركز اتصال طيران الإمارات للحصول على خيارات إعادة الحجز.

وتابعت: نتلقى عدداً هائلاً من المكالمات في الوقت الحالي، ونعتذر إذا لم تتمكن من الرد على الفور. نحن نبذل كل ما في وسعنا لمساعدتكم على المضي في خطط سفركم. إليكم بعض الوسائل الإضافية التي يمكنكم التواصل معنا من خلالها.

وتعرب طيران الإمارات عن اعتذارها الشديد للعملاء المتأثرين الذين تعرضوا للتأخير وتعطّل خطط سفرهم، وتقدّر مدى صعوبة الأمر بالنسبة لجميع المتضررين.

وأضافت الناقلة: تكثّف فرقنا جهودها لإعادة جميع رحلاتنا المجدولة في أقرب وقت ممكن.