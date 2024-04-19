236.4 مليار درهم إسهام قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي للإمارات خلال 2024

أفاد المجلس العالمي للسفر والسياحة، بأن قطاع السياحة والسفر في الإمارات سيسهم بما قيمته 236.4 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي للدولة للعام الجاري 2024، تمثل 12% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدولة، بنمو بلغت نسبته 7.6%، مقابل عام 2023، وبنمو بلغت نسبته 23% مقابل عام 2019.

وقالت الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة، جوليا سيمبسون، في مؤتمر صحافي في أبوظبي أمس، لإعلان التقرير الاقتصادي لقطاع السفر والسياحة في الإمارات والشرق الأوسط، إن «إجمالي الوظائف التي يوفرها قطاع السياحة والسفر في الإمارات، العام الجاري يبلغ 833 ألف وظيفة، تمثل 12.3% من إجمالي الوظائف في الدولة، بنمو 3% تقريباً عن عام 2023، الذي بلغت فيه الوظائف التي وفرها القطاع 809.3 آلاف وظيفة، وبنمو بلغت نسبته 14.7% عن عام 2019».

وأوضحت أن حجم إنقاق الزوار الدوليين والمحليين في الإمارات، للعام الجاري سيبلغ 250 مليار درهم تقريباً، من بينهم 192 مليار درهم تقريباً، تمثل إنفاق السياح الدوليين، بنمو سنوي بلغ 9.5% عن عام 2023، والذي بلغ فيه إنفاق الزوار الدوليين 175.2 مليار درهم، وبنمو نسبته 22.8% عن عام 2019، بينما بلغ إنفاق الزوار المحليين 58 مليار درهم، بنمو 4.3% عن عام 2023، والذي بلغ الإنفاق فيه 55.6 مليار درهم، وبنمو 44.2% عن عام 2019.

وكشفت سيمبسون، أن إنفاق السياح الدوليين في الإمارات، العام الماضي استحوذ على 75.9% من إجمالي الإنفاق، مقابل 24.1% الإنفاق في السوق المحلية، كما حقق الإنفاق على سياحة الترفيه نمواً كبيراً خلال عام 2023، حيث استحوذت على 83.1% من إنفاق السائحين، مقابل 16.9% لإنفاق سياحة الأعمال.

ولفتت إلى أن السوق الهندية جاءت في مقدمة أسواق السياحة إلى الإمارات لعام 2023 بنسبة 14% تلتها السوق الروسية، والسوق السعودية بنسبة 7% لكل منهما، ثم السوق البريطانية والعمانية بنسبة 6% لكل منهما ثم بقية العالم بنسبة 60%.

وشددت سيمبسون، على أن سياحة الترفيه الفاخرة ستعود بقوة خلال العام الجاري، وأن الإمارات ستحقق نمواً كبيراً فيها، كما أشارت إلى أنه من المنتظر أن تتوسع الإمارات في سياحة الأعمال بشكل كبير، خلل العام الجاري، مدعومة بالتنوع الكبير في المقاصد السياحية بالإمارات والبنية التحتية القوية والعلاقات المتميزة والتعاون الكبير بين القطاعين العام والخاص في الدولة.

ونوهت بأن سياحة الاستدامة تشهد توسعاً كبيراً خلال العام الجاري، وأن الإمارات ستحقق مكانة كبيرة فيها، نظراً لأن عدداً متنامياً من الفنادق في الدولة، أصبحت تطبق معايير الاستدامة، في الوقت الذي تشير فيه الإحصاءات إلى تفضيل نسبة متزايدة من الزوار، الإقامة في فنادق تتميز بتطبيق معايير الاستدامة، ما يدعم السياحة في الإمارات بشكل كبير.

ولفتت إلى أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار تذاكر الطيران عالمياً، ما يشجع على نمو السياحة في الإمارات وغيرها من الدول خلال الفترة المقبلة.