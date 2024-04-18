أرباح «الإمارات ريت» تنمو 55% في نهاية 2023

ارتفعت أرباح العام المالي 2023 لصندوق «الإمارات ريت» بنسبة 55% على أساس سنوي، لتصل إلى إلى 127 مليون دولار، قياساً بأرباح قدرها 82 مليون دولار خلال عام 2022.

وأعلنت شركة «إكويتاتيفا دبي المحدودة»، التي تدير «الإمارات ريت»، أمس، النتائج المالية للعام المالي 2023 للصندوق الذي حقق نمواً قوياً مسجلاً دخلاً قياسياً للعقارات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «إكويتاتيفا»، تيري ديلفو: «شكل العام الماضي إنجازاً لافتاً لصندوق (الإمارات ريت)، حيث سجل إيرادات قياسية وأرباحاً تشغيلية إيجابية، بفضل استراتيجية تحسين أداء الأصول». وأضاف: «يتمتع (الإمارات ريت) بفضل محفظته المتنوعة والمُدارة جيداً، التي تضم أصولاً فاخرة تجارية وتعليمية وفي قطاع التجزئة في دبي، بموقع مثالي يتيح له مواصلة النجاح بناءً على أسس النمو القوي التي لديه».

وتابع: «لقد أبرمنا خلال فترة جائحة (كوفيد) عدداً كبيراً من عقود الإيجار بأسعار منخفضة، والتي ستنتهي مدتها قريباً، الأمر الذي سيوفر لنا نمواً إضافياً ملموساً في إيرادات الإيجار خلال الأعوام القليلة المقبلة في كامل محفظتنا نتيجة لتجديد عقود الإيجار وفقاً للأسعار الحالية». ووصل الدخل الإجمالي للعقارات خلال العام المالي 2023 إلى 74 مليون دولار أميركي، مسجلاً نمواً على أساس سنوي بلغ 10%، مقارنة بـ67 مليون دولار في 2022.