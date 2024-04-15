البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات إلى 4.1% في 2025

رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى 3.9 في المائة في 2024 مقارنة بتوقعاته في يناير الماضي البالغة 3.7 في المائة.

وقال البنك الدولي، في تقرير حديث صدر اليوم حول أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنه رفع توقعاته لنمو اقتصاد دولة الإمارات إلى 4.1 في المائة في 2025 من توقعاته السابقة البالغة 3.8 في المائة.

وأشار التقرير إلى أن من المقدر ارتفاع رصيد حساب المعاملات الجارية في الإمارات إلى 8.4 في المائة في 2024 و8.3 في المائة في 2025 وأن تحقق الدولة فائضاً في رصيد المالية العامة بنسبة 5.1 في المائة في نهاية العام الجاري، وبنسبة 4.8 في المائة في العام المقبل.

وتوقع البنك الدولي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي ليبلغ 2.8 في المائة في 2024 و4.7 في المائة في 2025 ونوه إلى توقعاته بأن يبلغ نمو نصيب الفرد في دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي الناتج المحلي فيها إلى 1 في المائة في عام 2024 من 0.9 في المائة من عام 2023.

وحسب التقرير، من المتوقع أن ينمو اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 2.5 في المائة هذا العام ترتفع إلى 5.9 في المائة في العام المقبل ، وأن ينمو اقتصاد الكويت بنسبة 2.8 في المائة بنهاية العام الجاري ترتفع إلى 3.1 في المائة في العام القادم، فيما ينمو اقتصاد البحرين بنسبة 3.5 في المائة في 2024 و3.3 في المائة في 2025.

ورجح التقرير نمو اقتصاد قطر بنسبة 2.1 في المائة هذا العام ترتفع إلى 3.2 في المائة في العام المقبل وقدر نمو اقتصاد سلطنة عمان بنسبة 1.5 في المائة في 2024 و2.8 في المائة في 2025.

وتوقع تقرير البنك الدولي أن يبلغ معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 2.7 في المائة في نهاية العام الحالي وهي زيادة طفيفة من 1.9 في المائة في عام 2023، على أن يرتفع إلى 4.2 في المائة في العام المقبل.