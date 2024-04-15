فلاي دبي: الظروف الجوية المتوقعة قد تؤثر على جدول رحلاتنا

قال متحدث باسم فلاي دبي إن "الظروف الجوية المتوقعة في الإمارات خلال الأيام القليلة المقبلة قد تؤثر على جدول رحلاتنا في مطار دبي الدولي . نعمل جاهدين لتقليل تأثير الظروف الجوية على جدول مسافرينا ونقوم بالتنسيق مع جميع الأطراف في المطار. سنواصل مراقبة الأحوال الجوية عن كثب وننصح مسافرينا بالوصول قبل وقت كاف إلى المطار والتحقق من حالة رحلتهم على موقع .flydubai.com".

وقدمت الشركة مجموعة من النصائح للمسافرين أبرزها تحديث تفاصيل الاتصال الخاصة بهم عبر قسم إدارة الحجز على موقع flydubai.com. وإنجاز إجراءات السفر عبر الإنترنت متاح بين 48 ساعة و75 دقيقة قبل موعد مغادرة الرحلة من دبي.

كما يُنصح الركاب بالتحقق من حجزهم لمعرفة أوزان الأمتعة المسموح بها والوصول إلى المطار قبل أربع ساعات على الأقل من موعد مغادرة رحلتهم.

ويمكن للمسافرين توفير الوقت في المطار باستخدام أحد أكشاك الخدمة الذاتية الجديدة لدينا في المبنى رقم 2، حيث يمكنهم طباعة بطاقة الامتعة وانجاز اجراءات السفر عبر الإنترنت ثم التوجه مباشرة إلى مكتب تسليم الحقائب المخصص.

وننصح المسافرين بالتحقق بانتظام من شاشات معلومات الرحلة الخاصة ببوابة المغادرة والتأكد من تواجدهم عند البوابة قبل وقت كاف للصعود إلى الطائرة.