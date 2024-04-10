7 بنوك إماراتية ضمن قائمة «فوربس» لأكبر 30 بنكاً بالمنطقة

حلت سبعة بنوك إماراتية ضمن قائمة «فوربس - الشرق الأوسط» لأكبر 30 بنكاً في الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية لعام 2024، وشملت القائمة: «أبوظبي الأول»، «الإمارات دبي الوطني»، «مجموعة بنك أبوظبي التجاري»، «دبي الإسلامي»، «مصرف أبوظبي الإسلامي»، «المشرق»، «دبي التجاري».

وتضم قائمة عام 2024، بنوكاً من سبع دول في المنطقة، حيث تهيمن البنوك الخليجية بواقع 26 مصرفاً، منها سبعة بنوك إماراتية بقيمة سوقية 129 مليار دولار. فيما استحوذت السعودية على ثلث القائمة بـ10 بنوك، وإجمالي قيمة سوقية بـ279.5 مليار دولار، وتضم القائمة ستة بنوك من قطر بقيمة 73.6 مليار دولار. وكشفت «فوربس الشرق الأوسط» عن قائمة «أكبر 30 بنكاً في الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية» لعام 2024، ولإعداد التصنيف، جمع فريق فوربس بيانات البنوك المدرجة في أسواق المال العربية، وصُنفت وفقاً للقيمة السوقية في 23 فبراير 2024.

وحافظ مصرف الراجحي السعودي على صـدارة القائمة، حيث زادت قيمته السوقية بنحو 21.7 مليار دولار على مدار 12 شهراً الماضية، لتصل إلى 96.6 مليار دولار. يليه في المركز الثاني البنك الأهلي السعودي بقيمة سوقية بلغت 68.2 مليار دولار. وفي المركز الثالث بنك أبوظبي الأول بقيمة سوقية بلغت 41.5 مليار دولار.