«جمارك دبي» تبحث التعاون مع كوريا الجنوبية

استقبل المدير العام لدائرة جمارك دبي، الدكتور عبدالله محمد بوسناد، القنصل العام لكوريا الجنوبية في دبي، مون بيونغ جون. وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز أوجه التعاون الجمركي المشترك، وتبادل الخبرات، ومناقشة آليات التنسيق في العمل الجمركي لدفع مستويات التبادل التجاري بين دبي وكوريا الجنوبية إلى مزيد من النمو والازدهار.

وقال بوسناد: «نولي اهتماماً كبيراً لتعزيز علاقاتنا مع شركاء دبي التجاريين من خلال ضمان حصولهم على أفضل التسهيلات الجمركية التي تحقق لقطاعاتهم التجارية قيمة مضافة حقيقية، تعزز عائدهم من اختيار دبي مقصداً لتجارتهم واستثماراتهم، بهدف دعم النمو الاقتصادي في الإمارة».