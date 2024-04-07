إنتاج الصين من الهواتف الذكية يرتفع 31.3%

قالت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصين، إن إنتاج البلاد من الهواتف الذكية ارتفع بنسبة 31.3% على أساس سنوي، ليصل إلى 172 مليون وحدة خلال الشهرين الأولين من عام 2024.

وذكرت الوزارة أن المنتجين المحليين للهواتف الذكية يطرحون نماذج جديدة من الهواتف باستمرار، ما يدل على جهود الصناعة في السعي وراء الابتكار، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا). وأوضحت أنها ستعمل على تسريع التقدم في مجالات رئيسة مثل معدات الاتصالات والأجهزة الذكية وبطاريات (ليثيوم-أيون)، كما ستسعى إلى جعل شحنات الهواتف المحمولة من الجيل الخامس تزيد على 85% من إجمالي سوق الهواتف المحمولة في الصين خلال 2024.