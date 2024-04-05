11 شركة إماراتية ضمن قائمة "فوربس" لأقوى 50 شركة تكنولوجيا مالية بالمنطقة

كشفت "فوربس" الشرق الأوسط عن قائمة "أقوى 50 شركة تكنولوجيا مالية في الشرق الأوسط، لتسلط الضوء على الشركات الرائدة والمؤثرة في المنطقة، التي لاتزال تعاني من نقص واضح في الخدمات المالية، بما في ذلك شركات المدفوعات الإلكترونية، ومنصات الصيرفة المفتوحة، فضلًا عن تطبيقات الاستثمار والادخار والإقراض.

وضمت القائمة 11 شركة من الإمارات كما ضمت 11 شركة أيضا من السعودية بينما تعد مصر الأكثر تمثيلًا في القائمة بواقع 13 شركة، وتشكل جميعها 70% من إجمالي التصنيف.

ولإعداد القائمة، اعتمدت "فوربس" عوامل عدة، شملت: قيمة التمويل من المستثمرين وشركات رأس المال المغامر، والتقييم، إلى جانب حجم المعاملات التي نفذتها الشركات عبر القنوات الرقمية في عام 2023، وعدد مرات تنزيل التطبيق والمستخدمين النشطين، ومدى تأثير الخدمة على المستهلكين الأفراد والشركات، فضلًا عن عدد الدول التي تعمل فيها كل شركة، والنمو والتوسع المحقق خلال العام الماضي.

وتصدرت القائمة لعام 2024، منصة (Wio Bank) الإماراتية المدعومة من القابضة (ADQ)، وألفاظبي القابضة، و(&e) وبنك أبوظبي الأول، وأطلقت (Wio Bank)، تحت قيادة رئيسها التنفيذي جايش باتل، تطبيقها المصرفي الأول للشركات (Wio Business) في سبتمبر 2022، وأتبعته بتطبيق مصرفي للأفراد (Wio Personal). تليها في المركز الثاني شركة فوري المصرية، التي تتيح خدمات المدفوعات الإلكترونية وحلول التمويل الرقمي لأكثر من 51.7 مليون مستخدم.

في حين هيمنت شركات المدفوعات على القائمة بواقع 26 شركة، كما حافظت منصات الشراء الآن والدفع لاحقا على تألقها، فحلت (تابي وتمارا، و(MNT-Halan) ضمن أول 10 مراكز، بعد دخولها نادي "اليونيكورن" بتقييم تجاوز المليار دولار عقب جولاتها التمويلية الأخيرة في عام 2023.

وأسست شركة (HPS) المغربية عام 1995، لتعد بذلك أقدم شركة مصنفة في قائمة العام. وهي إحدى الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء بقيمة سوقية بلغت 434 مليون دولار في 4 مارس 2024. وافتتحت مكاتب لها في كندا والهند خلال عام 2023. فيما تعد منصة (Wio Bank) ومنصة حلول الدفع الإلكتروني لرواد المطاعم الإماراتية (Qlub) أحدث شركتين ضمن التصنيف، إذ تأسستا عام 2022.