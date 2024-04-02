550 مليون درهم توزيعات نقدية لمساهمي «سالك» عن النصف الثاني

عقـدت شركة «سالك»، أمس، اجتمـاع جمعيتها العمومية السنوية برئاسة رئيس مجلس إدارة «سالك»، مطر الطاير. ووافق المساهمون على تقرير مجلس الإدارة الذي اشتمل على نشاط الشركة وبياناتها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والذي تضمن توزيع أرباح نقدية بقيمة 550.035 مليون درهم (بواقع 7.3338 فلوس للسهم الواحد)، والتي تمثل 100% من صافي ربح الشركة عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2023.

وبلغت قيمة الأرباح النقدية القابلة للتوزيع 1.097 مليار درهم (ما يعادل 14.6395 فلساً للسهم الواحد)، وهو ما يمثل نحو 100% من صافي الأرباح القابلة للتوزيع لعام 2023.

واختتمت الجمعية العمومية أعمالها بالموافقة على العديد من القرارات الخاصة، بينها تعديل تعريف «المساهم الحكومي» ليشمل أي جهات أو أفراد تحددهم أو تسميهم حكومة دبي، وإجراء تعديلات على النظام الأساسي لإضافة أنشطة تجارية جديدة في عمليات «سالك»، كما وافقت الجمعية العمومية على سياسة «سالك» للمسؤولية الاجتماعية، مع تخصيص نسبة مئوية من إيرادات الشركة المتوقعة لمبادرات تلك السياسة.

وقال مطر الطاير: «تعد النتائج المالية القوية التي حققتها (سالك) في عام 2023 شهادة على قوة نموذج أعمالها، حيث بلغ إجمالي إيرادات الشركة مستوى قياسياً قدره 2.1 مليار درهم بزيادة قدرها 11.4% على أساس سنوي، ويُعزى هذا النمو بشكل رئيس إلى إيرادات رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية، التي نمت بنسبة 11.7% على أساس سنوي، مسجلة أقوى أداء سنوي للشركة منذ بدء العمليات التشغيلية لسالك في عام 2007».

وأضاف: «يؤكد توزيع 100% من صافي أرباح الشركة للنصف الثاني من عام 2023 التزامنا بتوفير قيمة طويلة الأجل للمساهمين، كما يشكل الأداء المالي القوي لعام 2023 دليلاً ملموساً على ثقة الأطراف ذات العلاقة».

وأوضح الطاير أن «قرارات الجمعية العمومية تمثل خطوة مهمة في مسيرة تقدّم (سالك)، وتعزز قدرتنا على تحقيق النمو والاضطلاع بمسؤوليتنا المجتمعية».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة (سالك)، إبراهيم الحداد: «يمثل اجتماع الجمعية العمومية الثاني لسالك كشركة مساهمة عامة مدرجة محطة مهمة في مسيرة نموها وتطورها. إن التزامنا بمعايير الحوكمة والشفافية القوية قد غرس الثقة عند مساهمينا، كما تبين ذلك من الدعم والمشاركة اللذين شهدناهما في اجتماع اليوم، ونحن ملتزمون بتحقيق خططنا الاستراتيجية للنمو، والارتقاء بأعمالنا إلى مستويات غير مسبوقة من النجاح».