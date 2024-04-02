عمومية "سالك" توافق على توزيع أرباح نقدية بـ 550 مليون درهم

عقـــــدت شـــــركة ســـــالك "ش.م.ع." ("ســـــالك" أو "الشـــــركة")، المشــــغل الحصــــري لبوابــــات التعرفــــة المروريــــة فــــي دبــــي، اليوم اجتمــــاع جمعيتها العموميــــة السنوية برئاســــة معـــــالي مطـــــر الطــــاير، رئـــــيس مجلـــــس إدارة ســــالك، ووافـــــق المســـــاهمون على تقريـــــر مجلـــــس الإدارة الـــــذي اشتمل على نشاط الشركة وبياناتها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والذي تضمن توزيع أرباح نقدية بقيمة 550.035.000 درهماً (بواقع 7.3338 فلساً للسهم الواحد) والتي تمثل 100% من صافي ربح الشركة عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2023.

وبلغت قيمة الأرباح النقدية القابلة للتوزيع 1,097,962,219 درهماً (ما يعادل 14.6395 فلس للسهم الواحد)، وهو ما يمثل حوالي 100% من صافي الأرباح القابلة للتوزيع لعام 2023.

اختتمت الجمعية العمومية أعمالها بالموافقة على العديد من القرارات الخاصة، بينها تعديل تعريف "المساهم الحكومي" ليشمل أي جهات أو أفراد تحددهم أو تسميهم حكومة دبي، وإجراء تعديلات على النظام الأساسي لإضافة أنشطة تجارية جديدة في عمليات سالك، كما وافقت الجمعية العمومية على سياسة سالك للمسؤولية الاجتماعية مع تخصيص نسبة مئوية من إيرادات الشركة المتوقّعة لمبادرات تلك السياسة.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة سالك مطر الطاير، : تعـــــد النتـــــائج الماليـــــة القويـــــة التـــــي حققتهـــــا ســـــالك فـــــي عـــــام 2023 شـــــهادة على قـــــوة نمـــــوذج أعمالهـــــا، حيث بلغ إجمالي إيرادات الشركة مستوى قياسياً قدره 2.1 مليار درهم بزيادة قدرها 11.4% على أساس سنوي، ويُعزى هذا النمو بشكل رئيس إلى إيرادات رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية، والتي نمت بنسبة 11.7% على أساس سنوي مسجلاً أقوى أداء سنوي للشركة منذ بدء العمليات التشغيلية لسالك في عام 2007.

وأضاف: "يؤكد توزيع 100٪ من صافي أرباح الشركة للنصف الثاني من عام 2023، التزامنا بتوفير قيمة طويلة الأجل للمساهمين، كما يشكل الأداء المالي القوي لعام 2023 دليلاً ملموساً على ثقة الاطراف ذات العلاقة. كما نفتخر أن سالك تلعب دور محوري في النمو الاقتصادي المزدهر الذي تشهده إمارة دبي، وفي الوقت نفسه يعود هذا النمو والتنويع الاقتصادي بالمنفعة على نمو أعمال الشركة ".

وأوضح معالي مطر الطاير: "إن قرارات الجمعية العمومية اليوم تمثل خطوة مهمة في مسيرة تقدّم سالك، وتعزز قدرتنا على تحقيق النمو والاضطلاع بمسؤوليتنا المجتمعية. ويؤكد اعتماد سالك للمسؤولية الاجتماعية والبيئية والحوكمة لعام 2024 على التزامنا بتحقيق النمو المستدام ومواءمة عملياتنا مع أفضل الممارسات الدولية، وسنواصل التعاون مع المؤسسات ذات العلاقة لدعم خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية مع التركيز بشكل أساسي على الرفاهية المجتمعية وإحداث تغيير إيجابي في مجتمعنا".

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة سالك إبراهيم الحداد: "يمثل اجتماع الجمعية العمومية الثاني لسالك كشركة مساهمة عامة مدرجة محطة مهمة في مسيرة نموها وتطورها. إن التزامنا بمعايير الحوكمة والشفافية القوية قد غرس الثقة عند مساهمينا، كما تبين ذلك من الدعم والمشاركة الذي شهدناه في اجتماع اليوم، ونحن ملتزمون بتحقيق خططنا الاستراتيجية للنمو، والارتقاء بأعمالنا إلى مستويات غير مسبوقة من النجاح".