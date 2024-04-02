«إمارات تاكس» يُتيح 35 خدمة رقمية لتسهيل الإجراءات الضريبية

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن إتاحة تطبيق «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الذكية للمتعاملين شكل نقلة نوعية للارتقاء بجودة الخدمات المُقدمة من الهيئة، مشيرة إلى أن التطبيق الذكي الذي تم تفعيله بنجاح في أكتوبر الماضي جاء استكمالاً للجهود التي تبذلها الهيئة ضمن استراتيجيتها الشاملة للتحول الرقمي، لتسهيل الامتثال الضريبي الذاتي الطوعي، وتقديم خدمات استباقية للمتعاملين.

وأوضحت أن تطبيق «إمارات تاكس» الذكي الذي يقدم 35 خدمة ضريبية رقمياً للمتعاملين، متوافر على أجهزة الهواتف المحمولة الذكية، مشيرة إلى تنفيذ أكثر من 4.57 آلاف عملية عبر التطبيق.

وأكدت الهيئة أنه يتم تحديث التطبيق بصفة مستمرة بما يواكب خطط التطوير والتوسع المتواصل في الخدمات، إذ يوفر حلولاً مبتكرة تُمكّن المتعاملين من الوصول بسهولة إلى خدمات الهيئة من أي مكان وفي أي وقت سواء المتعلقة بالتسجيل أو تقديم الإقرارات، أو سداد المستحقات الضريبية من قبل المُسجَّلين بالنظام الضريبي، أو استرداد المبالغ الضريبية للفئات المؤهلة قانوناً للاسترداد، أو تقديم طلبات إعادة النظر.

وأوضحت أنه في إطار التسهيلات الإجرائية التي تقدمها لضمان التطبيق السلس وتسهيل امتثال الخاضعين لضريبة الشركات بآليات تتميز بالسهولة وسرعة تنفيذ الإجراءات، فقد أضافت الهيئة 15 خدمة من الخدمات المتعلقة بضريبة الشركات، من بينها خدمات التسجيل/التعديل في ضريبة الشركات، وإلغاء التسجيل في ضريبة الشركات، وإدارة الحساب، وتعديل البيانات البنكية.

وقال المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، خالد علي البستاني: «وفرت الهيئة تطبيق (إمارات تاكس) الذكي الذي يقدم 35 خدمة ضريبية رقمياً للمتعاملين، في إطار برنامج (تصفير البيروقراطية الحكومية) الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات، بما يرتقي بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة الحكومية في دولة الإمارات، وتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية، وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية».

وأضاف: «تكثف الهيئة جهودها لتوفير خدمات رقمية سلسة عبر نماذج مبتكرة تعكس ريادة وتميُّز منظومة العمل الحكومي، فضلاً عن تعزيز القيمة بتوفير الوقت والكلفة والجهد مع ضمان المعالجة الفورية وزيادة مرونة الاتصال بين البيانات».

وتابع: «تنتهج الهيئة خطط تطوير طموحة تتوافق مع ميثاق جودة الخدمات الحكومية، بتطبيق إجراءات تحوُّل فعالة لخفض عدد المستندات المطلوبة لتقديم الخدمات قدر الإمكان، والسعي المستمر لتحقيق أثر ملموس خلال فترات زمنية قصيرة لتحسين تجارب المتعاملين»، مشيراً إلى أن تطبيق «إمارات تاكس» الذكي يقوم بدور فعّال لتبسيط الإجراءات والتكامل مع الأنظمة والدوائر الأخرى.

من جانبه قال المدير التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات بالهيئة الاتحادية للضرائب، عبدالله البستكي: «قامت الهيئة خلال الفترة الماضية ببناء تطبيق (إمارات تاكس) بالتعاون مع شركائها في جميع القطاعات المعنية، لتشكل نقلة نوعية ضمن مراحل الارتقاء بالنظام الضريبي، تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية للهيئة للتحول الرقمي في جميع خدماتها، حيث تتكامل خدمات التطبيق المطوَّرة مع الخدمات الحديثة المقدمة بالجهات الحكومية المعنية الأخرى، وضمن هذا التعاون تم الاعتماد على خاصية الدخول الموحد إلى تطبيق (إمارات تاكس) باستخدام المتعاملين لتقنيات الهوية الرقمية UAE Pass في جميع الإجراءات والخدمات التي تقدمها الهيئة عبر التطبيق». وأكد أنه ضمن نهجها في إشراك المعنيين في عمليات التطوير التي يتم تنفيذها بشكل دائم للأنظمة الضريبية، فقد حرصت الهيئة على التشاور مع فئات الخاضعين للضريبة، والمعنيين بالنظام الضريبي الإماراتي، وتم أخذ آرائهم بعين الاعتبار خلال بناء التطبيق الجديد بعد التعرف إلى تجاربهم بالتعامل مع منصة «إمارات تاكس»، معرباً عن ترحيب الهيئة دائماً بملاحظات المتعاملين وآرائهم.