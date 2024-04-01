«سوق دبي» ينقل إدراج أسهم «الخليج للملاحة» من الفئة الثانية إلى الأولى

أعلن سوق دبي المالي، اليوم الاثنين، عن نقل إدراج أسهم شركة الخليج للملاحة القابضة من الفئة الثانية، إلى الفئة الأولى، اعتباراً من 2 إبريل 2024.

ويأتي القرار استناداً إلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (13/ر.م) لسنة 2020 بشأن إجراءات التعامل مع الشركات المساهمة العامة المدرجة المتعثرة.

وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع قد أصدرت قراراً في 2020 بخصوص تطبيق إجراءات التعامل مع الشركات المساهمة العامة المدرجة المتعثرة، والذي ينص على عمل قائمة متابعة تضم الشركات التي تم نقل إدراج أسهمها من الفئة الأولى إلى الفئة الثانية بسبب تعليق إدراج أسهمها لمدة ستة أشهر فأكثر أو أن تكون الشركة حققت خسائر متراكمة بنسبة 50% فأكثر من رأسمالها بناء على آخر بيانات مالية سنوية مدققة للشركة، وذلك لأغراض متابعة أداء تلك الشركات.