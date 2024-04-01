«إكسبو الشارقة» يكشف عن خططه المستقبلية في قطاع المعارض

كشف مركز إكسبو الشارقة عن مشروعاته وخططه المستقبلية لتطوير وتنمية قطاع المعارض، وتعزيز دوره في دفع عجلة اقتصاد إمارة الشارقة في قطاع سياحة الأعمال، وفتح المزيد من الآفاق لنمو القطاعات المختلفة، عبر تعزيز الأعمال التوسعية للمركز، وزيادة مساحات العرض والقاعات، وجذب المزيد من العارضين الدوليين، واستقطاب معارض نوعية جديدة، لاسيما في مجال قطاع السيارات، بهدف تلبية تطلعات مجتمع الأعمال.

واستعرض اجتماع مجلس إدارة المركز نتائج إيرادات «إكسبو الشارقة» لعام 2023، والتي شهدت نمواً ملحوظاً مقارنة بعام 2022، والإنجازات التي حققها خلال عام 2023، مسجلاً ارتفاعاً كبيراً في عدد الزوار إلى أكثر من 2.5 مليون زائر، وزيادة الفعاليات المحلية والدولية إلى نحو 50 معرضاً.

كما تناول الاجتماع نتائج السنوات الثلاث الماضية، وتطور المبيعات والتسويق، وسلّط الضوء على أهمية التوسعة في مساحة القاعات المخصصة للعرض في إطار خطة شاملة لتطوير سير العمل في المركز، والاستفادة من تجربة «منصة الإماراتيين للعود والعطور»، و«منصة صاغة الإمارات للمجوهرات» التي أتاحتهما غرفة الشارقة خلال معرضي «الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات» و«معرض الإمارات للعطور والعود» ضمن جهودها في دعم رواد الأعمال ومشروعات الشباب والترويج لها في المعارض.

وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، عبدالله سلطان العويس، خلال الاجتماع، أن مركز إكسبو الشارقة يسهم بدور كبير في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لإمارة الشارقة في مسار تنويع الاقتصاد، ضمن رؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.