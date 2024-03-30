انضمام 881 شركة جديدة إلى «جافزا» في 2023

واصلت المنطقة الحرة في جبل علي (جافزا) تحقيق معدلات أداء قوية خلال العام الماضي، بعد أن سجلت المستودعات في المنطقة مستويات إشغال كبيرة بلغت 93%، هي الأعلى منذ عام 2016 (أي من نحو 8 سنوات)، على الرغم من التوسعات الكبيرة التي شهدتها المنطقة على مدار السنوات الماضية، وذلك وفقاً لبيانات صادرة عن مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد).

وبحسب البيانات، فقد ارتفعت معدلات إشغال الأراضي في المنطقة الحرة بجبل علي (جافزا)، لتصل إلى 91%، والمكاتب 79%.

وسجلت المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) التابعة لمجموعة «دي بي ورلد»، زيادة قوية في عدد الشركات الجديدة التي انضمت للعمل في المنطقة خلال العام الماضي بـ881 شركة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للشركات العاملة في «جافزا» إلى 10 آلاف و100 شركة في نهاية عام 2023.

وبحسب بيانات أرسلتها «جافزا» لـ«الإمارات اليوم»، فقد سجلت المنطقة الحرة لجبل علي نمواً بنسبة 13% في عدد الشركات الجديدة خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2022 الذي سجل 783 شركة في الإجمال، فيما وصل متوسط عدد الشركات الجديدة التي استقطبتها «جافزا» - على مدار العام الماضي - إلى أكثر من 73 شركة شهرياً.

وتواصل «جافزا» العمل على ابتكار فرص متميزة لمختلف القطاعات الاقتصادية، من خلال حلولها اللوجستية المتكاملة، ومنصاتها للتجارة الرقمية، وتوفير إمكانية الوصول إلى الشبكة العالمية المترابطة لـ«دي بي ورلد»، ما يوفر دعماً لا يضاهى لتمكين التجارة الذكية عبر جميع مراحل سلاسل التوريد.

كما تقدم «جافزا» - من خلال موقعها الاستراتيجي - دعماً كبيراً لمتعامليها، من أجل الوصول إلى الأسواق والمستهلكين حول العالم، إضافة إلى ما توفره من ربط تجاري متعدد الأنماط، عبر النقل البري والبحري والجوي.