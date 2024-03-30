31 منشأة فندقية جديدة تفتتح أبوابها في دبي حتى نهاية 2024

قالت شركة «كافنديش ماكسويل» المتخصصة في الاستشارات العقارية، إن السوق الفندقية في دبي ستشهد افتتاح 31 منشأة جديدة حتى نهاية العام الجاري بطاقة تصل إلى 8.6 آلاف غرفة جديدة، مشيرة إلى أن الفنادق الفاخرة تستحوذ على الجزء الأكبر من المعروض الجديد، بعد أن وصل عددها إلى 12 منشأة بطاقة تزيد على 3000 غرفة.

وأضافت الشركة في دراسة لها صدرت أمس، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن المشروعات الجديدة التي ستدخل السوق حتى نهاية 2024، لا تشمل الفنادق التي تم افتتاحها بالفعل خلال الربع الأول من العام الجاري، لافتة إلى أن هذه المشروعات الجديدة سترفع إجمالي الطاقة الفندقية في الإمارة إلى أكثر من 158 ألف غرفة.

وأوضحت أنه من المتوقع نمو حجم السوق الفندقية في دبي خلال 2024 بنسبة 6%، مقابل نمو بلغ نسبته 2% خلال العام الماضي، لافتة إلى أن جاذبية دبي كوجهة سياحية تتزايد بشكل مطّرد.