«الاتحاد للشحن» تسيّر أول رحلة بين أبوظبي ونيروبي

أعلنت «الاتحاد للشحن»، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية، التابعة لـ«الاتحاد للطيران»، عن تسييرها أولى رحلاتها من العاصمة الكينية نيروبي إلى العاصمة أبوظبي يوم 21 مارس الجاري، بالتعاون مع «شركة أسترال للطيران» المتخصصة في الشحن الجوي.

ووقع الطرفان مذكرة تفاهم لتوسيع نطاق وصول «الاتحاد للشحن» في السوق الإفريقية، فيما يمثل تسيير هذه الرحلة أولى ثمار التعاون بين الشركتين. وتعتزم «أسترال للطيران»، تسيير مزيدٍ من الرحلات إلى العاصمة أبوظبي، مدعومةً من «الاتحاد للشحن».