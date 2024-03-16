«فوربس»: 28 شركة إماراتية ضمن قائمة «أقوى 100 شركة عائلية عربية»

كشفت «فوربس الشرق الأوسط» عن قائمتها السنوية «أقوى 100 شركة عائلية عربية لعام 2024»، لتسلط الضوء على كبرى الشركات العائلية في المنطقة، التي تشهد تحولات في أعمالها من خلال التوسع والاستثمار.

وتضمنت القائمة 28 شركة من الإمارات، أبرزها مجموعة الفطيم وماجد الفطيم القابضة ومجموعة الغرير، والغرير للاستثمار، ومجموعة داماك.

ولإعداد القائمة، اهتمت فوربس الشرق الأوسط بالشركات التي تملكها أو تديرها عائلات عربية. وصُنّفت الشركات وفقاً لحجم استثماراتها، وقيمة الأعمال، والأداء، والنشاط التجاري خلال العام الماضي، وتاريخ الشركة وإرثها، فضلاً عن مدى تنوع الأعمال، من حيث القطاعات والامتداد الجغرافي.

في حين تعد عائلات دول مجلس التعاون الخليجي الأكثر نجاحاً في مشهد الشركات العائلية، حيث تنتمي 34 من أصل 100 شركة عائلية مُصنفة في القائمة إلى السعودية، تليها الإمارات بـ28 شركة، ثم قطر والكويت بسبع شركات لكل منهما، كما تشكل هذه الدول الأربع 76% من إجمالي شركات القائمة.

وتتصدر التصنيف، شركة عبداللطيف جميل السعودية، تتبعها مجموعة الفطيم الإماراتية في المركز الثاني، ثم مجموعة منصور المصرية في المركز الثالث، بينما تعد مجموعة منصور، الشركة الوحيدة من خارج دول مجلس التعاون الخليجي المُصنفة ضمن أول 10 مراكز في القائمة. وبلغ صافي الثروة المجمعة للإخوة محمد ويوسف وياسين منصور، نحو 5.8 مليارات دولار حتى فبراير 2024، بما يجعلها أغنى عائلة عربية مُصنفة في قائمة العام.

وبعيداً عن الاستثمارات التقليدية في العقارات والضيافة، بدأت الشركات العائلية تتنوع بشكل متزايد لتشمل المزيد من القطاعات الناشئة. وتمكنت من الاستمرار عبر مرور الأجيال، حيث أسست ست منها في القرن الـ19، و26 شركة قبل عام 1950، كما أسست ست شركات منها فقط في العقد الأول من القرن الحالي.

وتشكلت جميعها نتيجة تقسيم أو بيع شركة سابقة، أو توحيد الأصول الموجودة مسبقاً لتشكيل مجموعة قابضة. فقد أسست مجموعة (O Capital Group) المعروفة أيضاً باسم مجموعة بنجلون، بعد اندماج شركة (Holding Benjelloun Mezian) مع شركة (FinanceCom) عام 2021. بينما تعد مجموعة تاول العُمانية، أقدم شركة عائلية في التصنيف، حيث يعود تاريخ تأسيسها إلى عام 1866.