93 علامة تجارية لمنتجات الأرز في الأسواق المحلية

أظهر مسح ميداني أجرته «الإمارات اليوم» على عدد من منافذ البيع الرئيسة في أسواق دبي والشارقة، وجود نحو 93 علامة تجارية لمنتجات الأرز بمختلف أنواعه.

وكشف المسح، عن تنوع دول المنشأ الموردة لمنتجات الأرز في الأسواق المحلية التي شملت أبرزها الهند، باكستان، فيتنام، تايلاند، أستراليا، فيما تباينت أنواع الأرز بين منتجات (البسمتي بفئاته المختلفة وفقاً لحجم الحبة، والحبوب البنية، وأرز الياسمين، والأرز المصري).

أسواق الأرز

وأفاد مسؤولون بقطاع تجارة التجزئة، لـ«الإمارات اليوم»، بأن أسواق الأرز تتسم بالتنوع الكبير الذي يدعم ارتفاع حدة التنافسية بين العلامات التجارية المطروحة، لافتين إلى أن زيادة التنوع ترجع لكونه من السلع الأساسية للعديد من المستهلكين من مختلف الجاليات المقيمة في الدولة.

وتفصيلاً، كشف مسح ميداني بمنافذ تجارة التجزئة الرئيسة في دبي والشارقة عن وجود نحو 92 علامة تجارية لمنتجات الأرز بمختلف أنواعه، ترجع لدول المنشأ المختلفة، وشملت الهند، باكستان، فيتنام، تايلاند، أستراليا، كوريا الجنوبية، مصر، إيطاليا، اليابان، الولايات المتحدة الأميركية.

الأغلى سعراً

وأظهر المسح تبايناً كبيراً في أسعار الأرز وفقاً للنوعية، فيما كانت أنواع الأرز العضوية الأغلى سعراً، ومن أبرزها أحد أنواع الأرز الياباني المنشأ، وهو من النوع البني العضوي، إذ تبلغ سعر عبوة بوزن 300 غرام منه، 41.5 درهماً.

وتوجد أنواع من الأرز بمواصفات صحية مخصصة وتباع بأسعار مرتفعة، فيما تكون معظم تلك الأنواع عضوية، وتتسم منتجات الأرز الصحي، بكونها تخلو من «الكالوريز» أو السعرات الحرارية، ومنها أنواع تحمل بيانات بأنها خالية من السكر والدهون وخالية من الغلوتين، وتكون مخصصة لأنظمة الحمية ولمرضى السكر، ويباع أحد تلك الأنواع بوزن 200 غرام بنحو 30 درهماً.

تنافسية مرتفعة

وقال مدير الاتصال المؤسسي في «تعاونية الاتحاد»، الدكتور سهيل البستكي، إن «أسواق منتجات الأرز تتسم بتنافسية مرتفعة، مع نمو مستمر في الطلب، وهو ما يفسر توافر عدد كبير من الأنواع والعلامات التجارية لمنتجات الأرز في الأسواق».

وأوضح أن «معظم حملات التخفيضات تتضمن منتجات للأرز، لكونه من السلع الأساسية الرئيسة للمستهلكين، من مختلف الجنسيات، وهو ما يدعم التنوع الكبير للعلامات التجارية المتوافرة لمنتجات الأرز».

من جهته، قال مسؤول المبيعات في إحدى سلاسل متاجر التجزئة، ركيش أجاي، إن «كون منتجات الأرز من السلع الأساسية التي يعتمد عليها في الوجبات للعديد من المستهلكين من مختلف الجاليات المقيمة في الدولة، يعزز من زيادة العلامات التجارية المتوافرة في ذلك القطاع، لتلبية المتطلبات المختلفة للمستهلكين من مختلف الجنسيات».

وأضاف أن «زيادة العلامات التجارية لمنتجات الأرز بشكل كبير وبنسب تفوق العديد من السلع الغذائية الأخرى، يرفع من حدة التنافسية في ذلك القطاع، مع تنافسية الشركات الموردة لرفع حصص المبيعات، عبر التوسع في طرح المزيد من السلع والعلامات الجديدة بشكل مستمر لاستقطاب المستهلكين».

وأوضح أن «هناك بعض الفترات التي تشهد منتجات الأرز طلباً مرتفعاً، ومن أبرزها شهر رمضان، الذي يشهد نمواً في مبيعات الأرز بنسب تراوح بين 60 و70% مقارنة بالفترات العادية، وذلك مع اعتماد العديد من المستهلكين على الأرز في وجباتهم بشكل أكبر خلال شهر رمضان».

ارتفاع الطلب

وأضاف مسؤول المبيعات، في إحدى سلاسل متاجر التجزئة، محمد بشير، أن «أسواق منتجات الأرز في الدولة تمتاز بارتفاع معدلات الطلب الاستهلاكي، ما يزيد معدلات التنافسية في القطاع»، لافتاً إلى أن «أسواق الأرز تعد من الأكبر من حيث العلامات التجارية في قطاع السلع الغذائية، وتتسم بالتغير المستمر مع دخول العديد من العلامات التجارية الجديدة لتلبية الطلب المتنامي في ذلك القطاع».

وأشار إلى أن «ارتفاع الطلب والتنافسية في ذلك القطاع، جعل العديد من المراكز التجارية تسهم في التنافسية عبر طرح علامات تجارية خاصة بتلك المراكز ولفئات وأنواع مختلفة من الأرز».

وأضاف أن «الموسم الرمضاني يتسم بكونه من الفترات التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في شراء منتجات الأرز بمختلف أنواعه، وبنسب قد تتجاوز 70% مقارنة بالفترات العادية».

علامات تجارية

(صنوايت، إنديا جيت، لال كيلا، مهران، ممتاز، سنارة، تيلدا، إنديا سلام، جواتم، رويال أمبريلا، أبوكاس، سيلا، نيلارا، غولدن دايموند، كريستال، غولدن سيل، الثقة، جود سيول، نيترا، أورينتال، زعفران، إيه تي دي، كلير سبرينج، إيسترن، منيا ريس، موغال، جافرا، إيت وتر سليم، بيوفاير أورجانيك، غرين فارم، ورلد ريسبيس، بينويز غولد، زيبا كلاسيك، بافيزام، فيكتوريا سونا، ريزو سيروتي، كيتشنجي، رويال هاريفست، فول غرين، رويال تشويس، في تي ميغا، فير ريس، ميل غروسا، كادهير ريس، كابيتال أورجانيك، دبل هورس، فريش شورت، مزارع مصر، فلك، دعوات، سيبلينغ، بارليمنت، دونار، نيرمال، ناتشورز تشويس، البركة، خيبر، سارس، نجم سهيل، ناصر الماس، مونتانا، ليتيل إنديا، الصفوة، إكس إل، نورجيهان، باكستان جيت، 717، شهرزاد، الفراعنة، كيلوباترا، نفرتيتي، أكوا غليتز، جوهرة، غولدن سوان، ذا سوان،سيلفر سوان، التعاون، الاتحاد، لولو، كووب، كارفور، معروف، روزنا، فولغا، محمود، هاندي ريس، فلاينغ سوان، ريل فوود، ميزبان، أرمانا، ديفانا، مانيلا جاسمين رايس).

أشكال وأنواع

أظهر مسح ميداني أن أسواق العلامات التجارية لمنتجات الأرز تشتمل على أنواع عدة، أبرزها «البسمتي» بأنواع حبوبه القصيرة، والطويلة، والمتوسطة، والطويلة جداً، مع اختلاف فترات تخزينه، إضافة إلى أنواع الأرز المصري، والأرز البني بأنواعه، والأرز العضوي.

وتعد الأنواع الأكثر شيوعاً في منافذ البيع بالدولة، منتجات الأرز «البسمتي»، التي ترجع منشأ العلامات التجارية التابعة لها إلى دول: الهند، وباكستان، وتايلاند، وفيتنام، فيما تختلف نوعيات الأرز البسمتي وفقاً لدرجات جودته، التي يؤثر فيها ما يطلق عليه مصطلح «الأوروما»، الذي يعبر عن مدى جودة رائحة ومذاق الأرز.

وتختلف درجات جودة أنواع الأرز البسمتي، خصوصاً من المنشأ الهندي والباكستاني، بحسب درجة تخزينه، وكذلك وفقاً لطول الحبة، فيما تتوافر أنواع للأرز البسمتي بنكهات الياسمين، وترجع علامات تلك المنتجات إلى منشأ تايلاندي أو من فيتنام.

فوائد وأضرار

يتسم الأرز بشكل عام بفوائد صحية عند تناوله باعتدال، إذ يحتوي الأرز الكامل الحبة، خصوصاً الأرز البني، على ألياف غذائية تُساعد على الحماية من السرطانات بمختلف أنواعها، وخصوصاً سرطان القولون وسرطان الأمعاء، وفقاً لبعض التقارير. كما أن الأرز الأبيض يحتوي على عناصر غذائية مهمة لصحة العظام، ومن أبرزها الكالسيوم و«فيتامين دي».

كما يمتاز الأرز بكونه يحتوي على مضادات الأكسدة الطبيعية، مثل: (فيتامين سي)، و(فيتامين إيه). كما أن الأرز غني بالكربوهيدرات، ما يمنح الجسم، الطاقة التي يحتاجها للقيام بالأنشطة اليومية، ويحتوي على فيتامينات ومعادن مثل فيتامين «بي 1»، و«بي 6»، ما يدعم صحة الأعصاب.

وتشير الدراسات الطبية إلى أنه عند تناول كميات كبيرة من الأرز وبشكل يتسم بالإفراط، فقد يتعرض المستهلكون للإصابة ببعض الأضرار الصحية مثل ارتفاع مستوى السكر في الدم، والسمنة، واضطرابات في الجهاز الهضمي، وارتفاع ضغط الدم.

ولتجنب هذه الأضرار يُنصح بتناول الأرز البني بدلاً من الأرز الأبيض، كونه أقل ضرراً في حال تناول كميات كبيرة منه.