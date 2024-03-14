2.63 مليار درهم توزيعات أرباح نقدية لمساهمي "أدنوك للحفر" لعام 2023

أعلنت شركة "أدنوك للحفر" عن حصولها على موافقة المساهمين على كافة البنود الواردة ضمن جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوي، بما في ذلك توزيع أرباحها النقدية النهائية الجاذبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

ووافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية نهائية لعام 2023 بقيمة 358 مليون دولار أمريكي (8.22 فلس للسهم)، وبذلك يرتفع إجمالي الأرباح النقدية الموزّعة للعام 717 مليون دولار أمريكي (2.63 مليار درهم)، بواقع (16.45 فلساً للسهم)، أيّ بزيادة بنسبة 5% على أساس سنوي مقارنة بأرباح العام 2022. وسيتم دفع توزيعات الأرباح في حوالي 3 أبريل 2024 لجميع المساهمين المسجلين كما في 21 مارس 2024.

وفي معرض تعليقه على النتائج المالية، قال عبدالرحمن عبدالله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للحفر": "حققنا خلال عام 2023 تقدماً ملحوظاً على صعيد أهدافنا الاستراتيجية وواصلنا دعم عملائنا في تحقيق أهدافهم. وقد ساهم أداؤنا المتميّز في مجال الصحة والسلامة والبيئة في تحقيق نتائج قياسية في عام 2023. ويعكس أداء شركتنا الجهود الاستثنائية التي تبذلها كوادرنا البشرية الموهوبة ذات المهارات العالية وتفانيها في العمل ضمن بيئة قائمة على التنوّع. وإنني أعرب عن خالص شكري وتقديري لما يُظهره كلّ موظف من التزام بتحقيق أعلى مستويات الأداء."

وأضاف: "سيكون العام 2024 عاماً بارزاً بالنسبة لشركة "أدنوك للحفر"، حيث سيحصل قطاع خدمات الحفر المتكاملة في الشركة على دعم ملحوظ من "Enersol"، شراكتنا الاستراتيجية مع "ألفا ظبي" القابضة، والتي ستسهم في تعزيز جهودنا الرامية الى تحقيق النمو والكفاءة والقيمة من خلال تبني أنظمة الذكاء الاصطناعي والرقمنة وحلول التكنولوجيا المتقدمة. وسنواصل هذا العام توسّعنا أكثر فأكثر على مستوى المنطقة، معوّلين بذلك على نجاحنا في دخول سوق المملكة الأردنية الهاشمية خلال العام الماضي. فلطالما كانت طموحاتنا لا محدودة في "أدنوك للحفر" وإننا نثق تماماً بأنّ العام 2024 هو العام الذي سنواصل من خلاله تحقيق تلك الطموحات."

وتواصل "أدنوك للحفر" التأكيد على التزامها بسياسة توزيع أرباح تصاعدية، بما يعكس التدفقات النقدية القوية في ظلّ توقّع نمو الأرباح السنوية الموزّعة بنسبة لا تقلّ عن 5% سنوياً على أساس توزيعات الأرباح لكلّ سهم خلال السنوات الأربعة المقبلة (2024 – 2026).

أطلقت "أدنوك للحفر" خلال عام 2023 شراكة استراتيجية رائدة مع شركة "ألفا ظبي" القابضة ش.م.ع (ألفا ظبي). ويهدف هذا المشروع المشترك "Enersol" إلى تعزيز شركات حقول النفط وخدمات الطاقة ذات القيمة التراكمية المدعومة بالتكنولوجيا على مستوى العالم، وذلك على صعيد خدمات حقول النفط وسلسلة القيمة ضمن قطاع الطاقة. ويسهم هذا المشروع، الذي تمتلك "أدنوك للحفر" حصة نسبتها 51% فيه، استراتيجية الشركة الاستثمارية والتوسّعية عبر ضخّ استثمار مشترك بقيمة تصل إلى 1.5 مليار دولار أمريكي.

وتسعى "أدنوك للحفر" خلال العام 2024 إلى مواصلة تنمية عدد الحفارات المتخصصة بتقديم خدمات حفر متكاملة، حيث إنّه من المتوقع أن يصل إجمالي عدد الحفارات ضمن الأسطول إلى 142 حفارة. وستستخدم كلّ حفارة من الحفارات المتقدمة الإضافية التي ستنضم الى الأسطول تقنيات الذكاء الاصطناعي الرائدة، التي بدورها ستعمل على تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز الإيرادات الإجمالية للشركة. ومن المتوقع أيضاً أن يشهد قطاع خدمات حقول النفط نمواً مستمراً ملحوظاً، بينما تواصل الشركة تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال التكنولوجيا المتقدمة لعملائها وتحقيق قيمة إضافية من كلّ بئر تقوم بتسليمه.

وبعد تحقيقها نتائج مالية قوية لعام 2023، أعلنت شركة "أدنوك للحفر" عن تطلعاتها لعام 2024 وتوجيهاتها في المدى المتوسط، مؤكدة على مواصلة التزامها بتحقيق نمو إضافي. وتتوقّع الشركة أن يبلغ إجمالي عدد الحفارات التي تملكها 142 حفارة بحلول نهاية عام 2024، بما في ذلك الحفارات الأربعة الجديدة المتاحة للإيجار بغرض التملّك.

وتتوقع الشركة أن تتراوح إيراداتها الإجمالية بين 3.60 – 3.80 مليار دولار أمريكي وأرباحها الإجمالية قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 1.70 – 1.90 مليار دولار، مع هامش يتراوح بين 48% - 50%، وأرباح صافية تتراوح بين 1.05 – 1.25 مليار دولار مع هامش يتراوح بين 30% - 33%. وبالإضافة إلى ذلك، تتوقع "أدنوك للحفر" أن تتراوح قيمة النفقات الرأسمالية بين 0.75 – 0.95 مليار دولار، مع الإبقاء على نسبة الرافعة المالية "صافي الدين/ الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء" دون الضعف في عام 2024، باستثناء عمليات الدمج والاستحواذ الأساسية.