مكتوم بن محمد يدعو إلى أفكار مبتكرة ترسخ مكانة دبي واحدة من أهم أسواق المال

ترأّس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي، اجتماع اللجنة الذي تم خلاله استعراض أبرز ما حققته من إنجازات ومشروعات خلال المرحلة الماضية، إضافة إلى أبرز الفرص والمشروعات المستقبلية للجنة.

وأكد سموّه أن إمارة دبي ماضية في تحقيق الرؤى الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتصبح الوجهة الأهم عالمياً في قطاع الخدمات المالية، وضمن أهم أربعة مراكز مالية عالمية، وذلك دعماً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

رؤية شاملة

وقال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، إن الإنجازات التي حققتها اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي تأتي ضمن رؤيتنا التطويرية الشاملة لأسواق المال والبورصات.

وثمَّن سموّه الجهود التي قامت بها اللجنة، داعياً سموه إلى الخروج بأفكار مبتكرة بما يلبي متطلبات المرحلة الراهنة، ويرسخ المكانة الريادية التي تشغلها دبي كواحدة من أهم وأنشط أسواق المال على المستويين الإقليمي والعالمي.

وفي تدوينة في حسابه على موقع التدوين «إكس»، قال سموه: «ترأست اجتماع اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات، واستعرضنا إنجازات ومشاريع اللجنة عن العام الماضي، ومبادراتها وخططها للمرحلة المقبلة».

وأضاف سموه: «استطاع سوق دبي المالي تحقيق المركز الخامس عالمياً في معدل ارتفاع مؤشر السوق مقارنةً بمؤشرات الأسواق العالمية الأخرى، كما جذب السوق 230 ألف مستثمر جديد منذ عام 2022، إضافةً إلى تحقيق نسبة 75% في معدل نمو القيمة السوقية للسوق، وصولاً إلى 688 مليار درهم منذ تأسيس اللجنة».

وتابع سموه: «برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، دبي اليوم هي إحدى الوجهات الرئيسة لإدراج الصكوك عالمياً بقيمة 316 مليار درهم، والإدراجات التي شهدها سوق دبي المالي خلال العامين الماضيين ستصب في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، لتعزيز الريادة الاقتصادية لدبي عالمياً».

سوق دبي المالي

واطّلع سموّه خلال الاجتماع على أبرز الإنجازات التي حققها سوق دبي المالي في عام 2023، إذ تمكن السوق من تحقيق أداء متميز بعد أن تجاوز مستوى المؤشر 4000 نقطة للمرة الأولى منذ ثماني سنوات، نتيجة المكاسب القوية للأسهم المُدرجة، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، إضافة إلى الإدراجات الجديدة للشركات والمؤسسات، والتي أسهمت جميعها في زيادة عمق السوق، وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، إلى جانب استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين، ما وسّع الخيارات والفرص أمام المستثمرين من الأفراد والمؤسسات.

ويأتي هذا الإنجاز مدفوعاً بالارتفاع الكبير في أنشطة التداول وتدفق رأس المال وزيادة في عدد المستثمرين الجدد، إضافة إلى إطلاق برنامج مسرعات الاكتتابات العامة الأولية، والعديد من مبادرات السوق المبتكرة.

واجتذب سوق دبي المالي نحو 230 ألف مستثمر جديد منذ عام 2022، بفضل الفرص الجاذبة والخيارات الاستثمارية الواسعة والمطروحة أمام المستثمرين.

ارتفاع المؤشر

وحقق السوق إنجازاً جديداً بحلوله في المرتبة الخامسة عالمياً في معدل ارتفاع مؤشر السوق مقارنة بمؤشرات الأسواق العالمية الأخرى في عام 2023، بعد أن كان في المرتبة الـ15 في عام 2020، وذلك نتيجة قوة الشركات التي تم إدراجها، وارتفاع الثقة في مؤشرات السوق.

كما حقق سوق دبي المالي نتائج قياسية خلال عام 2023، تدعم مساعيه في ترسيخ مكانته مركزاً مالياً عالمياً رائداً، حيث بلغت نسبة نمو قيمته السوقية نحو 75%، لتصل إلى 688 مليار درهم منذ تأسيس اللجنة، بفضل حركة الأسعار الإيجابية وأداء المؤشر.

وبلغت حصيلة الاكتتابات العامة منذ 2021 التي شهدها سوق دبي المالي 34.5 مليار درهم، فيما بلغت قيمة أكثر من 155 سنداً وصكاً تم إدراجها في سوق دبي المالي و«ناسداك دبي» نحو 484 مليار درهم، حيث أصبحت دبي إحدى الوجهات الرئيسة عالمياً لإدراج الصكوك بقيمة 316 مليار درهم، في حين بلغت نسبة تداول المستثمرين من المؤسسات نحو 58% في عام 2023.

مكتوم بن محمد:

• ماضون في تحقيق الرؤى الطموحة لمحمد بن راشد، لتصبح دبي الوجهة الأهم عالمياً في قطاع الخدمات المالية، وضمن أهم أربعة مراكز مالية عالمية.

• الإنجازات التي حققتها اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي تأتي ضمن رؤيتنا التطويرية الشاملة لأسواق المال والبورصات.

أهم الإنجازات

- أكثر من تريليون درهم حجم الطلب على الاكتتابات الجديدة.

- سوق دبي المالي يجتذب نحو 230 ألف مستثمر جديد منذ عام 2022.

- «دبي المالي» الخامس عالمياً في معدل ارتفاع مؤشر السوق مقارنة بمؤشرات الأسواق العالمية الأخرى في 2023.

- 75% نمواً في القيمة السوقية للسوق إلى 688 مليار درهم منذ تأسيس اللجنة.

- 34.5 مليار درهم حصيلة الاكتتابات العامة منذ 2021.

- 58% نسبة تداول المستثمرين من المؤسسات.

- 484 مليار درهم قيمة أكثر من 155 سنداً وصكاً تم إدراجها في سوق دبي المالي و«ناسداك دبي».

- دبي إحدى الوجهات الرئيسة عالمياً لإدراج الصكوك بقيمة 316 مليار درهم.

لجنة إنفاذ القانون لأسواق المال

حققت اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي العديد من الإنجازات، أبرزها إنشاء لجنة إنفاذ القانون لأسواق المال بدبي، حيث تختص اللجنة بالعمل على تطوير الإجراءات المالية والرقابة على أسواق المال، وتسريع وتيرة الأعمال، ورصد المخالفات، وإنفاذ القوانين، إضافة إلى إنشاء سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، وإنشاء محكمة متخصصة (دائرة منازعات الأوراق المالية) للفصل في المنازعات المتعلقة بالأسهم أو السندات أو غيرها من الأوراق المالية، فضلاً عن إصدار 16 تشريعاً معتمداً للأسواق المحلية، ومجموعة من التسهيلات الممنوحة للشركات المدرجة أو قيد الطرح في سوق دبي المالي.

مشروعات لتطوير أسواق المال

استمع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي، إلى شرح حول أبرز مشروعات اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي، ومنها إطلاق صانع السوق (xCube) بقيمة ملياري درهم، وإطلاق تطبيق (xCube) للتداول، وإصدار سندات وصكوك خضراء بـ27 مليار دولار، وإطلاق مؤشر عام جديد للسوق مع «S&P Dow Jones»، إضافة إلى إطلاق برنامج أرصدة الكربون التجريبي، وإطلاق مسرعات الاكتتابات العامة، وتنظيم قمّة الاكتتابات العامة الأولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

سوق دبي المالي.. 8 إدراجات خلال عامي 2022 و2023

اطّلع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، على نتائج الإدراجات الثمانية التي شهدها سوق دبي المالي خلال عامي 2022 و2023، والتي تأتي ضمن جهود لجنة تطوير أسواق المال والبورصات الرامية إلى مواصلة تطوير قطاع الأسواق المالية، ورفدها بالأدوات والحلول المبتكرة، بما يعزز من مكانة دبي وتنافسيتها كواحد من أهم وأكبر المراكز المالية العالمية.

إدراج «ديوا»

وتضمنت الإدراجات، إدراج هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) في سوق دبي المالي، لتصبح أكبر شركة مدرجة في السوق من حيث القيمة السوقية، وثاني أكبر إدراج في المنطقة، والأكبر على الإطلاق في تاريخ أسواق المال الإماراتية.

واشتمل طرح «ديوا» على بيع تسعة مليارات سهم، تمثل 18% من رأسمالها المُصدر، لتبلغ حصيلة الطرح الإجمالية 22.3 مليار درهم، مع احتفاظ حكومة دبي بحصة تمثل 82% من رأس المال المُصدر للشركة.

إدراج «تيكوم»

كما تم إدراج «مجموعة تيكوم» عقب النجاح الكبير للطرح الذي شهد أعلى نسبة تغطية في تاريخ الاكتتابات العامة في سوق دبي المالي.

واستقطب طرح «تيكوم» طلباً قوياً ضمن اكتتاب المستثمرين من المؤسسات المؤهلة، واكتتاب الأفراد في دولة الإمارات، إذ بلغت قيمة طلبات الاكتتاب المتسلمة 35.4 مليار درهم، ما أسفر عن تغطية إجمالية لكمية الأسهم المطروحة بأكثر من 21 مرة بحسب السعر النهائي. ونجحت «تيكوم» من خلال هذا الطرح في جمع 1.7 مليار درهم.

«تعاونية الاتحاد»

كما تم إدراج أسهم «تعاونية الاتحاد» كأول تعاونية استهلاكية في الدولة، وقد تجاوز إجمالي قيمة حقوق مساهميها حاجز الثلاثة مليارات درهم، وحققت معدل نمو سنوي تراكمياً نسبته 20.5% لصافي الأرباح بين عامي 1984 و2021، في حين بلغ معدل النمو السنوي التراكمي للمبيعات 16.85%.

وشهد سوق دبي المالي إدراج أسهم «سالك»، الشركة المتخصصة في مجال نظم التعرفة المرورية على المستوى الإقليمي، والمُشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي.

وبدأ تداول أسهم الشركة تحت الرمز «SALIK» تتويجاً للطرح العام الناجح لأسهمها، إذ دفعت قوة الطلب الاستثماري الشركة إلى رفع نسبة الطرح إلى 24.9% من أسهم رأس المال (ما يوازي ملياراً و867 مليوناً و500 ألف سهم، بسعر درهمين للسهم) بدلاً من 20% حسب المُخطط سلفاً. وقد بلغ إجمالي قيمة طلبات الاكتتاب المُتسلمة 184.2 مليار درهم بما يفوق قيمة الأسهم المطروحة بواقع 49 مرة، الأمر الذي يعكس قوة الطلب على أسهم سالك من مختلف فئات المستثمرين.

كما تم إدراج أسهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، واللاعب الأبرز في هذا القطاع بدبي.

وبدأ تداول أسهم الشركة تحت الرمز «EMPOWER» تتويجاً للطرح العام الناجح لأسهمها، الذي جمع 2.66 مليار درهم، لتصل بذلك القيمة السوقية للشركة إلى 13.30 مليار درهم عند الإدراج. وبلغ سعر السهم في الطرح العام 1.33 درهم، علماً بأن قوة الطلب الاستثماري دفعت الشركة إلى رفع حجم الطرح بنسبة 100%، عقب تغطية الاكتتاب العام بالكامل في اليوم الأول. وبلغ إجمالي قيمة طلبات الاكتتاب المُتسلمة 124.69 مليار درهم بما يفوق قيمة الأسهم المطروحة بواقع 47 مرة.

وتم إدراج شركة «تاكسي دبي»، الذي شهد طلباً كبيراً من المؤسسات الاستثمارية الدولية والإقليمية والمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، حيث بلغ إجمالي الطلب على الاكتتاب أكثر من 150 مليار درهم (ما يعادل نحو 41 مليار دولار)، ما يعني تجاوز مستوى الاكتتاب المتوقع بـ130 ضعفاً. كما شهد سوق دبي المالي إدراج أسهم «مجموعة تعليم القابضة».

«الأنصاري للخدمات المالية»

بدوره، جمع الطرح العام الأولي لمجموعة «الأنصاري للخدمات المالية»، التي تم إدراجها في سوق دبي المالي، نحو 770 مليون درهم من خلال بيع 750 مليون سهم، بـ1.03 درهم للسهم الواحد، لتصبح من أولى الشركات العائلية التي يتم إدراج أسهمها في الدولة والتي شكَلت أول طرح عام أولي في دبي لعام 2023. واستقطب الطرح العام طلباً كبيراً من المستثمرين الأفراد والمؤسسات، مع تجاوز القيمة المستهدفة في مستوى الاكتتاب بـ22 مرة، حيث تخطت شريحة المستثمرين الأفراد 44 مرة، وتجاوز الطلب الإجمالي على الأسهم الـ12.7 مليار درهم.

شركة «باركن»

كما أعلنت شركة «باركن»، أكبر مزوّد لمرافق وخدمات مواقف المركبات المدفوعة في دبي، أخيراً، النطاق السعري لأسهمها وبدء فترة الاكتتاب لطرحها العام الأولي في سوق دبي المالي. وتم تحديد النطاق السعري للطرح بين 2 و2.1 درهم للسهم الواحد، ما يعني أن القيمة السوقية عند إدراج قيمة الأسهم تراوح بين ستة و6.3 مليارات درهم (1.63 إلى 1.72 مليار دولار).