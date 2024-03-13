1.17 مليار درهم إيرادات مجموعة «يلا» في 2023

سجلت مجموعة «يلا» إيرادات بلغت 1.17 مليار درهم في عام 2023 وفقاً للنتائج المالية الصادرة عن المجموعة أمس.

وجاءت إيرادات الربع الأخير من العام الماضي متخطية كل التوقعات لتحقق نمواً بنسبة 7.7% لتصل إلى 297.1 مليون درهم، مقارنة بـ275.9 مليون درهم في الفترة نفسها من العام السابق، ما يعكس قوة الأداء المالي للمجموعة، وقدرتها على تحقيق أرباح قياسية نتيجة استمرار الزخم في أعمالها.

كما سجلت «يلا» نسبة هامش ربح صافٍ عند حدود 36.6%، في حين بلغت نسبة هامش الربح الصافي غير المطابق للمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً 41.3% خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، ما يعكس قدرتها القوية على تحقيق الدخل وضبط النفقات.

وكشفت البيانات المالية عن ارتفاع صافي أرباح الشركة في الربع الأخير من العام الماضي إلى نحو 109 ملايين درهم، محققة نسبة نمو غير مسبوقة وصلت إلى 79% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث حققت الشركة حينها صافي أرباح بلغ 60.9 مليون درهم. وسجلت مجموعة «يلا» نمواً ملحوظاً في متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً بنسبة 13.3% إلى 36.2 مليوناً في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة بـ32 مليوناً خلال الربع الرابع من عام 2022. من جانب آخر، انخفض عدد المشتركين بالخدمات المدفوعة بنسبة 4.2% من 12.5 مليون مستخدم في الفترة نفسها من العام الماضي إلى 11.9 مليون مستخدم في الربع الأخير من عام 2023. وتعزو الشركة هذا الانخفاض إلى التغييرات التي طرأت على الألعاب على المدى القصير، مؤكدة التزامها وحرصها علـى تحسين تفاعل المستخدمين وتطبيق استراتيجيات فعّالة لتوليد الإيرادات في المستقبل.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة «يلا»، يانغ تاو: «لا شك أن عام 2023 كان عاماً بالغ الأهمية في مسيرة مجموعة (يلا)، حيث استطعنا المضي قدماً في خضم المشهد الرقمي الحيوي الذي يشهده العالم، وذلك من خلال استراتيجيتنا الفعالة التي صممناها لتحقيق نمو متميز، واختتمنا عملياتنا لعام 2023 بإحراز نتائج فائقة في ربعه الأخير على الصعيدين المالي والتشغيلي».

وأضاف تاو أن «إيرادات الشركة ازدادت بمعدل سنوي قدره 7.7%، حيث ارتفع إجمالي العائدات عن الربع الأخير من عام 2023 ليصل إلى 297.1 مليون درهم، متجاوزاً بذلك سقف توقعاتنا لهذا الربع، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى النمو الكبير الذي حققته خدمات الألعاب بمعدل سنوي بلغ 35.2%. وعلاوة على ذلك فإن التحسينات التي أجرتها الشركة على آلية الألعاب بهدف تعزيز مشاركة المستخدمين وتقديم تجربة أفضل لهم قد أدت إلى النتائج المرجوة منها».

وتابع تاو: «استكمالاً لجهودنا الدؤوبة والهادفة إلى تحسين تطبيقاتنا المتميزة، قطعنا أشواطاً كبيرة في تطوير ألعابنا من الفئتين (ميد كور وهارد كور) خلال العام الماضي، وقد ترافق إطلاقنا الناجح للعبتين (هارد كور) مع تعزيز مشاركتنا في مجال الألعاب من الفئتين (ميد وهارد كور)، ما أسهم في إكسابنا خبرات قيمة في المجالات الرئيسة لقطاع الألعاب الرائجة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

من جانبه، قال رئيس المجموعة، صيفي إسماعيل: «لقد شهدنا نتائج مالية مبهرة مع نهاية عام 2023، حيث بلغت إيراداتنا السنوية 1.171 مليار درهم، ما يعكس قدرة الشركة المتميزة على توسيع نطاق أعمالها في سوق يتسم بالتغير السريع».

وأكد أن مجموعة «يلا» تسعى جاهدة لأن تكون الوجهة الأولى لمنصات التواصل الاجتماعي والترفيه الرقمي على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشدداً على التزام الشركة بالعمل على تعزيز شراكاتها المحلية والدولية لتوسيع رقعة أعمالها واستغلال الفرص الكبيرة التي يقدمها التحول الرقمي في المنطقة.