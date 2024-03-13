«الاقتصاد والسياحة بدبي» تكرّم أعضاء «برنامج السفير»

كرمت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي أعضاء «برنامج السفير» على جهودهم الحيوية التي أسهمت في استقطاب أبرز الفعاليات والمؤتمرات العالمية لتنظيمها في إمارة دبي خلال عام 2024. وضم حفل توزيع الجوائز الذي أقيم الأسبوع الماضي بمنتجع «فور سيزونز» بشاطئ جميرا، سفراء البرنامج من 34 مؤسسة، شملت أحضائيين في خدمات الرعاية الصحية، وعلماء، وخبراء متخصصين، وأكاديميين، ورواد أعمال من مختلف القطاعات.

ويسهم «برنامج السفير» الذي أطلقه «فعاليات دبي للأعمال»، مكتب الفعاليات الرسمية في الإمارة، في فوز دبي باستضافة العديد من المؤتمرات والفعاليات العالمية الرئيسة، ووضع اسم دبي على الخريطة العالمية في قطاع الفعاليات وفق أفضل المعايير المعتمدة، ما يرسخ مكانتها الرائدة في مجال المعرفة والابتكار، بما يتماشى مع أهداف خطة دبي الاقتصادية «D33».

وشكل حفل التكريم لأعضاء «برنامج السفير» فرصة مثالية لهم لتبادل الخبرات والمعرفة مع مجموعة من أبرز الشخصيات القيادية، فيما حضر الحفل عدد من أبرز الشخصيات من مختلف القطاعات، بما فيها قطاع الطيران، والإمدادات اللوجستية، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا، والابتكار.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «يسرني أن أتقدم بالتهاني لجميع الأعضاء على جهودهم المتميزة ودورهم الفاعل في جعل دبي الوجهة الأهم لإقامة الفعاليات وتسليط الضوء على المعايير العالمية التي توفرها دبي في هذا المجال. وأود هنا أن أنوّه بأن أعضاء (برنامج السفير) سجلوا أرقاماً قياسية في الفوز بالعروض التي تقدمت بها دبي لاستضافة الفعاليات خلال عام 2023، شملت أبرز المؤتمرات والمعارض على مستوى العالم. ومما لا شك فيه أن هذه الخطوات من شأنها دعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)».

وأضاف: «تسهم استضافة الفعاليات العالمية في دفع عجلة التطور الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز القطاعات الرئيسة المدرجة في أجندة دبي الاقتصادية. ونحن فخورون بالدور الكبير الذي قام به سفراؤنا للفوز بعروض الاستضافة التي تقدمت بها دبي، واستقطاب آلاف الوفود، وزيادة الزخم عبر فعاليات الأعمال بشكل خاص والقطاع السياحي عموماً».

يُذكر أن مكتب «فعاليات دبي للأعمال» بذل الكثير من الجهود ليسارع خطى دبي نحو الريادة في استقطاب الفعاليات والمؤتمرات، وفقاً لخطة مدروسة بعناية فائقة، كما نجح البرنامج في تسهيل استقطاب فعاليات كبرى إلى الإمارة، وضم أعضاء جدد إليه.

ومنذ تأسيسه عام 2010 أسهم «برنامج السفير» بشكل كبير في دفع معدلات النمو الاقتصادي في الإمارة من خلال دعم المدينة للفوز بعروض استضافة من مختلف أنحاء العالم، إذ فازت دبي خلال عام 2023 بـ349 فعالية من اجتماعات ومؤتمرات ومعارض، بزيادة نسبتها 49% عن العام السابق.