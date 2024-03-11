«دبي للسلع المتعددة» يستقطب 2692 شركة جديدة إلى دبي خلال 2023

أصدر مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، تقريره السنوي لعام 2023، مسجلاً ثاني أفضل أعوامه على الإطلاق، كاشفاً عن انضمام 2692 شركة جديدة إلى المركز في العام الماضي 2023، ليصل إجمالي عدد الشركات المسجلة فيه إلى أكثر من 24 ألف شركة.

وأرجع المركز النمو الذي سجّله، إلى إطلاق منظومات أعمال جديدة، وزيادة حجم الخدمات التي يقدمها، وارتفاع القدرة الاستيعابية في منطقة «أبتاون دبي» مع افتتاح برج «أبتاون تاور»، ما يؤكد الدور المحوري الذي يلعبه المركز في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يسهم بنسبة 11% من إجمالي التدفقات الاستثمارية الأجنبية إلى دبي.

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليِّم: «أثبت المركز خلال عام 2023 قدرته على مواصلة أدائه القياسي في ظل التوسع الهائل الذي أنجزه على مستوى بنيته التحتية، في حين يمثل انضمام 2692 شركة جديدة شاهد عيان على دور المركز وأعضائه في تعزيز التجارة والاستثمار، لاسيما الإسهام بنسبة 11% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي».

وأضاف: «مع تعزيز دور منطقة الأعمال بفضل افتتاح برج (أبتاون تاور)، وتنفيذ المزيد من مشروعات التطوير في منطقة (أبتاون دبي)، فإن المركز على أهبة الاستعداد لاستيعاب النمو المتسارع مستقبلاً، لاسيما في ظل استقطاب موجات جديدة من الاستثمار إلى دبي».

بدورها، قالت المديرة التنفيذية للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة، فريال أحمدي: «اعتمدنا خلال السنة الماضية على مكانتنا الراسخة لرفع مستوى القيمة التي نقدمها للشركات المسجلة في المركز، وذلك عن طريق تطوير منظومات جديدة للأعمال، وتحسين الخدمات المقدمة، وعقد شراكات استراتيجية جديدة مع أطراف من مختلف أنحاء العالم، ما أتاح لنا المحافظة على أدائنا الاستثنائي، وتحقيق مستويات جديدة من النمو في مجالات عدة، مثل: تقنيات التشفير الرقمية والألعاب والطاقة، وفي أسواق رئيسة مثل الصين».

وبحسب المركز، فقد أثبتت منظومات الأعمال الجديدة نجاحها خلال عام 2023، حيث استقبل «مركز كريبتو» التابع لمركز دبي للسلع المتعددة شركات رائدة مثل منصتي «باي بت» و«سولانا»، وشركة «TDeFi» المتخصصة في تقنيات الـ«ويب 3.0»، إلى جانب 129 شركة إضافية، ليصل عدد شركات «مركز كريبتو» إلى 600 شركة.

إلى ذلك، واصلت بورصة دبي للماس (أكبر منشأة لاستضافة مناقصات الماس عالمياً) خلال عام 2023 دورها في تسهيل تجارة الماس والأحجار الكريمة، باستضافتها 70 مناقصة، فضلاً عن استضافة أول ندوة في العالم حول الماس المصنّع معمليّاً، في وقت تولّت فيه دولة الإمارات منصب رئيس «عملية كيمبرلي» عام 2024، ويمثلها الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليِّم. كما شهدت «بورصة دبي للذهب والسلع»، التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، تداولات عقود بقيمة 115.3 مليار دولار (423.5 مليار درهم) على مدار العام.

فيما، عالج مركز القهوة التابع لمركز دبي للسلع المتعددة 7330 طناً مترياً من القهوة في 2023، وشهد صفقات تجارية لأسواق رئيسة في أميركا الوسطى والجنوبية وآسيا وإفريقيا. كما عالج «مركز الشاي» 32 ألف طن متري من الشاي، معززاً من مكانة الدولة كأحد أكبر مراكز إعادة تصدير الشاي عالمياً. أما منصة «ترايد فلو»، فسجلت صفقات بقيمة 522 مليار دولار، بزيادة نسبتها 17% مقارنة بعام 2022.

الاستثمار الأجنبي

أكد مركز دبي للسلع المتعددة أن دبي تحافظ على مكانتها وجهةً عالميةً للاستثمار الأجنبي المباشر، إذ يلعب المركز دوراً جوهرياً في جذب الاستثمارات، حيث يسهم بنسبة 11% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة. وكشف أن قطاع الطاقة شهد نمواً كبيراً، مستفيداً من الميزة التنافسية التي تتمتع بها الدولة، ما عزز جاذبية الإمارة أمام الاستثمارات الأجنبية، وأسهم في انضمام أكثر من 460 شركة جديدة تعمل في مجال الطاقة إلى مركز دبي للسلع المتعددة خلال عام 2023، ليصل إجمالي عدد شركات الطاقة في منطقة أعماله إلى أكثر من 3230 شركة.