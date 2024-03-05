«دبي مول» يستقطب 105 ملايين زائر في 2023

أعلن «دبي مول» عن تحقيقه رقماً قياسياً في عدد الزوّار في عام 2023، بإجمالي 105 ملايين زائر، متخطياً بذلك الرقم القياسي السابق البالغ 88 مليون زائر في العام السابق، بزيادة تفوق 19%.

وتشير الإحصاءات الحديثة التي أصدرها «دبي مول» إلى استقطابه نحو 20 مليون زائر في الشهرين الأولين من العام الجاري 2024 وحده، ما ينبئ بإمكانية تحطيم أرقام قياسية جديدة في عام 2024.

وتعكس هذه الإحصاءات بوضوح موقع «دبي مول» كمركز سياحي عالمي يجتذب زواراً من كل أنحاء العالم، مقترنة بارتفاع أرقام المبيعات إلى مستويات مميّزة خلال العام.

وقال محمّد العبار: «تشهد هذه الأرقام على مكانة (دبي مول)، وتعكس نهج القيادة الرشيدة والاقتصاد القوي لمدينة دبي، فهذا المول هو بمثابة تجسيد لحيوية المدينة وتفانيها في سعيها نحو التميّز، حيث يحوّل رؤية القيادة إلى واقع ملموس. نحن جزء لا يتجزأ من البنية الاقتصادية لدبي، ونسهم بدور فعّال في تعزيز نجاح المدينة وتطوّرها».

وأضاف العبّار: «التنوّع الكبير في جنسيات زوّار المول لا يُظهر فقط جاذبيته على الصعيد العالمي، بل يُسلّط الضوء أيضاً على التركيبة الثقافية الغنية والمتنوّعة التي تتمتّع بها دبي».

يذكر أن الفعاليات والحملات الترويجية التي أقامها «دبي مول» في العام 2023 وبداية 2024، كانت الدافع الأبرز وراء اجتذاب ذلك العدد الكبير من الزوّار، وكذلك الأعياد والمناسبات، والاحتفالات الدولية المهمة. فضلاً عن المناسبات الشعبية الكبرى مثل مهرجان دبي للتسوّق، ومهرجان دبي للمأكولات، وفعالية: «ثلاثة أيام من التخفيضات الكبرى»، والتي تعتبر من الفعاليات التي تجتذب أعداداً كبيرة من الزوّار والمتسوّقين.

كما شهد دبي مول العام الماضي وبداية العام الحالي، ارتفاعاً لافتاً في أعداد متابعيه على المنصّات الاجتماعية، إذ ارتفع عدد متابعيه على «إنستغرام» إلى 1.3 مليون متابع.

إلى ذلك، يتّضح التزام «دبي مول» بأعلى معايير خدمة المتعاملين من خلال نسبة رضا المتعاملين، حيث حقّق معدّل 4.6 تمّ تسجيلها بنتيجة رصد ردود فعل وتجربة آلاف المتعاملين.

وفي العام 2023، أعاد «دبي مول» تعريف مفهوم تسوّق الرفاهية من خلال تعاون برنامج «علاقات المتسوّقين» مع أرقى علامات الرفاهية لابتكار تجارب تسوّق غامرة، إذ استقطب آلاف المتسوّقين الذين أبهرتهم ديكورات واجهات العرض التي قدّمتها في نهاية العام أبرز دور الرفاهية، فضلاً عن المنشآت الفنية الرمضانية التي أقامتها أسماء مرموقة ولقيت بدورها إقبالاً كبيراً.

وفي إطار تسوّق الرفاهية أيضاً، أقيمت فعاليات مثل معرض الساعات الحصري «ساعات وروائع»، وكذلك إطلاق المجموعة الأولى التي يصمّمها فيريل ويليامز لدار أزياء «لوي فويتون»، والتي عزّزت من مكانة «دبي مول» وجهة مطلقة لتسوّق الرفاهية.