«دبي العالمي للقوارب» يمدد شراكته مع «دبي هاربر»

كشف معرض دبي العالمي للقوارب، عن تمديد شراكته طويلة الأمد مع «دبي هاربر»، الوجهة المضيفة للمعرض، بهدف تسريع نمو مجتمع اليخوت العالمي في أبرز مركز للسياحة والترفيه مختص بالقوارب في العالم.

وقالت نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي، الجهة المنظمة للمعرض، تريكسي لوه ميرماند: «تمثل دبي الوجهة العالمية الجديدة التي تقود مرحلة غير مسبوقة في عالم اليخوت الترفيهية».

وتابعت: «يلتزم معرض دبي العالمي للقوارب و(دبي هاربر) بتسريع زخم الشراكة مع المجتمع العالمي لعشاق القوارب، بهدف ترسيخ مكانة (دبي هاربر) بصفته المرسى الأكثر تميزاً وشهرة على مستوى العالم. وتسرنا مواصلة إقامة المعرض في (دبي هاربر)، باعتبارها خطوة تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتشجيعهم على تسريع خططهم التنموية طويلة الأمد في المنطقة».

من جانبه، قال الأمين العام لمجلس دبي الرياضي والمستشار الأول لمعرض دبي العالمي للقوارب، سعيد محمد حارب: «يشكّل (دبي هاربر) موقعاً متميزاً يتماشى مع الأهمية المتزايدة لإمارة دبي، وحضورها الرائد في القطاع البحري العالمي».

وأضاف: «يسعدنا أن نشهد استمرار التعاون بين (دبي هاربر) ومعرض دبي العالمي للقوارب، الذي يحمل أهمية كبيرة لمجتمع اليخوت في جميع أنحاء العالم، ويعزز الجهود الرامية إلى تطوير هذه الفئة وتحسينها على جميع الصعد».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «شمال القابضة»، عبدالله بن حبتور: «معرض دبي العالمي للقوارب ليس الفعالية البحرية الترفيهية الأكبر من نوعها فحسب، بل أصبح محركاً رئيساً لدفع عجلة نمو وتقدم القطاع البحري، ومنبراً يشهد لمكانة دبي الراسخة والمتنامية كأحد أهم المراكز البحرية في العالم».