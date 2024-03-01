لوتاه: 70% من مشاركات «أولمبياد التطبيقات الذكية» محلية

قال المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، إن نحو 70% من المشاركات في جوائز «أولمبياد التطبيقات الذكية» جاءت من الإمارات، وذلك من إجمالي 1100 طلب مشاركة دولية، مشيراً إلى أن دبي توفر بيئة رقمية إبداعية، تساعد على استقطاب عدد كبير من الكوادر المبتكرة والعاملة في قطاع البرمجة من جميع أنحاء العالم.

وأضاف لوتاه، في تصريحات صحافية على هامش إعلان النتائج النهائية لـ«أولمبياد التطبيقات الذكية»، ضمن مبادرة «طبّق في دبي»، أمس، أن غرفة دبي للاقتصاد الرقمي ستواصل دعم الفائزين بالجائزة، والشركات التي وصلت إلى التصفيات النهائية، بما يسهم في زيادة فرص تحويل أفكارها إلى مشروعات تجارية ربحية في الأسواق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن 24 فكرة وصلت إلى المرحلة النهائية في «الأولمبياد»، فيما وصلت 12 شركة إلى المنافسة النهائية ضمن أربع فئات.

وأشار لوتاه إلى أن غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تعمل على توفير فرص النمو للشركات الرقمية الناشئة، التي تسهم في تعزيز قطاع الاقتصاد الرقمي، وعبر تمكين مزيد من الشركات للنمو في دبي، كما تعمل الغرفة على تطوير قدرات تلك الشركات وربطها بالمستثمرين لتحويل أفكارها إلى مشروعات.