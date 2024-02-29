«دبي للسلع» يعزز شبكة أعماله في كوريا الجنوبية

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، أمس، توقيع مذكرة تفاهم مع المؤسسة الكورية لتنمية الشركات الناشئة وريادة الأعمال «KISED»، إيذاناً بانطلاق تعاون طويل الأجل، يهدف إلى توطيد أسس الابتكار، وتعزيز ريادة الأعمال.

وذكر المركز، في بيان، أنه انسجاماً مع التزامه بتعزيز نمو الشركات الناشئة ودعم الابتكار، فإن هذه الشراكة الجديدة ستسهم في تعزيز حضور شبكة أعماله داخل كوريا الجنوبية، في خطوة استراتيجية تعزز التدفقات التجارية والاستثمارية، وتفتح آفاقاً جديدة لفرص التجارة والأعمال بين الإمارات وكوريا الجنوبية.

وتأتي هذه الاتفاقية عقب الشراكات الرئيسة التي أعلن عنها مركز دبي للسلع المتعددة خلال عام 2023 مع جمعية تعزيز صناعة الـ«بلوك تشين» الكورية «KBIPA» ومدينة سونغنام.

وتتضمن الاتفاقية الجديدة تدشين سلسلة من المبادرات الرئيسة والحيوية الداعمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة، بما فيها فرص النمو والتطوير العابرة للحدود من خلال برامج إرشادية وتوجيهية، وكذا المشاركة في الفعاليات الدولية، إضافة إلى بحث سبل الشراكات والمشروعات المشتركة الجديدة.

كما سيقدم مركز دبي للسلع المتعددة الدعم لبرنامج مخصص للشركات الناشئة الكورية الواعدة، لتمكينها من دخول السوق الإماراتية، الذي تنظّمه منصّة تسريع الأعمال «AGCC».

وقّع الاتفاقية المدير التنفيذي للمنطقة الحرة، ممثلاً لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد حمزة، ونائب الرئيس للمؤسسة الكورية لتنمية الشركات الناشئة وريادة الأعمال، جانجهون لي، وذلك خلال حفل أقيم على هامش مؤتمر «إنفستوبيا» الدولي في أبوظبي، وسط حضور مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى من الإمارات وكوريا، بمن فيهم وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري.

وقال حمزة: إن «هذه الشراكة مع المؤسسة الكورية لتنمية الشركات الناشئة، تعد بمثابة شاهد آخر على التزام مركز دبي للسلع المتعددة بدعم الابتكار وريادة الأعمال من خلال التعاون الدولي».