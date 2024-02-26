«تيكوم» تبرم شراكة مع «في إف إس غلوبال» لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال

أعلنت مجموعة "تيكوم"، التي تملك وتدير مجمعات أعمال متخصصة تركز في قطاعات حيوية، عن توقيع شراكة إستراتيجية مع شركة "في إف إس غلوبال" VFS Global العالمية والمتخصصة في مجال خدمات التعهيد والتكنولوجيا للحكومات والبعثات الدبلوماسية، وذلك لتقديم خدمات إنجاز معاملات التأشيرات وتصديق الوثائق حصراً لعملاء مجموعة "تيكوم" البالغ عددهم أكثر من 11 ألف عميل من نخبة الشركات العالمية والإقليمية يعمل بها ما يزيد على 124 آلاف موظف متخصص.

وبموجب الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، سيتمكن عملاء "تيكوم" كافة من خلال منصّة "axs" الرقمية الحائزة على جوائز والتابعة للمجموعة من الوصول إلى أبرز خدمات شركة "في إف إس غلوبال" بكل سهولة، بما يعزز سهولة مزاولة الأعمال التجارية ويثري التجربة المتميزة للعملاء من قبل منصّة "axs" التي تتيح إمكانية الوصول أكثر من 200 خدمة حكومية ومؤسسية تحت مظلة واحدة.

وتشمل مجمعات الأعمال الـ10 التابعة لمجموعة "تيكوم" مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمع دبي للمعرفة ومجمع دبي للعلوم وحي دبي للتصميم ومدينة دبي الصناعية.

وحضر توقيع اتفاقية الشراكة كلّ من النائب الأول لرئيس مجموعة "تيكوم" - خدمات الأعمال، أحمد المهيري، ورئيس خدمات الجوازات والمصادقة والتدقيق وخدمات المواطنين لدى شركة "في إف إس غلوبال"، براناف سينها، إضافة إلى نخبة من المسؤولين رفيعي المستوى وكبار الشخصيات من الطرفين.

وقال المهيري: "تأتي الشراكة الاستراتيجية مع شركة (في إف إس غلوبال) العالمية ضمن جهود مجموعة (تيكوم) الرامية لتوفير بيئة أعمال تنافسية ومرنة مدعومة ببنية تحتية رقمية ومتطورة بهدف تعزيز سهولة تأسيس وممارسة الأعمال وتمكين الشركات والمواهب من التطور والنمو، كما تعكس الشراكة التزام (تيكوم) بمواكبة التحوّل الرقمي وضمان رحلة متميزة للعملاء، حيث تؤدي منصّة (axs) الرقمية دوراً بارزاً في تعزيز سهولة مزاولة الأعمال واستقطاب الاستثمارات والمواهب إلى إمارة دبي، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)".

من جانبه، قال سينها: "يسرّنا أن نتعاون مع مجموعة (تيكوم) لتوفير هذا الحلّ الفريد من نوعه، نحن على ثقة تامة بأنّ هذه الخدمة الجديدة ستعود بفائدة مضاعفة على الموظفين العاملين في مجمّعات الأعمال المتخصّصة التابعة لمجموعة (تيكوم) وأصحاب الشركات القائمة فيها على حدّ سواء انطلاقاً من كوننا شركة قائمة على حلول رقمية مبتكرة تسعى دائماً إلى تطوير نموذج أعمالها ودعمه بحلول أكثر كفاءة وأماناً".

وفي إطار الاتفاقية الموقّعة، ستقوم منصّة "axs" الرقمية بتسهيل عمليات تصديق الوثائق من خلال شركة "في إف إس غلوبال"، وذلك عبر تلقّي الوثائق من أكثر من 70 دولة، بما في ذلك دول منطقة شنغن والسعودية ومصر والهند والصين وأستراليا وكندا.

وستتيح هذه الخدمة للمتقدّمين بطلبات التأشيرة الحصول على تصريح دخول لمدة 90 يوماً، وذلك للبدء بالعمل في دولة الإمارات بينما تُستكمل إجراءات التصديق على الأوراق الرسمية المطلوبة.

وبذلك، سيحصل الأفراد على خدمات تصديق الوثائق وتوثيقها قانونياً وترجمتها، مثل الشهادات التعليمية وشهادات الزواج وشهادات الميلاد والتراخيص التجارية.

وإضافة إلى ذلك، ستقدّم شركة "في إف إس غلوبال" خدمة "التأشيرة على عتبة دارك" للعملاء المتواجدين ضمن مجمعات الأعمال الـ10 التابعة لمجموعة "تيكوم"، الأمر الذي من شأنه أن يجعل من تجربة سفرهم تجربة سلسة ومريحة.