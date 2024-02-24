مبادرة لتطوير مهارات الكوادر الإماراتية في سوق العمل العقاري

في خطوة مهمة نحو تحقيق الرؤية الاستراتيجية لدولة الامارات في برنامج التوطين بقطاع العقارات، أعلن معهد "ثينك بروب"، بالشراكة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، عن إطلاق مبادرة مشتركة تهدف إلى تطوير مهارات الكوادر الإماراتية في سوق العمل العقاري وتمكينهم من التطور والنمو في هذا القطاع الحيوي.

وتشمل المبادرة عدة دورات تدريبية، من ضمنها دورة شهادة خبير عقاري دولي معتمد(CIPS) المقدمة من معهد "ثينك بروب"، وتهدف هذه الدورة إلى إعداد كوادر وطنية قادرة على التعامل مع التحديات العالمية في القطاع العقاري بما يتوافق مع رؤية مؤسسة التنظيم العقاري لجذب الاستثمارات العالمية إلى دبي.

وأكد جاسم الحوسني مدير العمليات في معهد ثينك بروب أنّ الشراكة مع الرابطة الوطنية للعقاريين في الولايات المتحدة الأمريكية (NAR) أتاحت مد جسور التواصل بين الخبرات لتصل إلى المهنيين في السوق العقاري.

وتحدث علي رضا مولير المنسق العالمي في NAR لمنطقة الشرق الأوسط و أفريقيا عن سعادته بإعلان الدورة التدريبية (CIPS) في دبي، و التي يتعلّم المشاركين من خلالها كيفية التعامل مع المشترين والبائعين من مختلف الثقافات والأديان واللغات، بالإضافة إلى تعزيز قدراتهم في إدارة الأعمال ليكونوا أكثر نجاحاً في التعامل مع العملاء الدوليين وخاصةً أنّ أكثر من 90% من المشتريين هم من ثقافات مختلفة.

وأكد مولير، أنهم سيعملون مع المختصين في قطاع العقارات داخل الدولة من أجل الخروج بأهداف هذه الدورة والقيام بأعمال تجارية أفضل وأكثر نجاحاً.

وأشار أحمد حسين السعد، أحد المشاركين من دائرة الأراضي و الأملاك إلى أهمية هذه الدورة من خلال تناولها الفرق بين القانون المحلي والقانون الدولي مما يساهم في زيادة الاستثمار في الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص.