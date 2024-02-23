481.5 مليار درهم إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك المحلية

ارتفع إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي، بنحو 56.6 مليار درهم أو ما نسبته 13.3%، ليصل إلى 481.5 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بنحو 424.9 مليار درهم في نوفمبر 2022.

وذكر مصرف الإمارات المركزي، في تقريره الشهري، أن رأسمال واحتياطيات البنوك زاد خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الماضي بنحو 12.3% أو ما يعادل 52.9 مليار درهم، مقابل 428.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر من عام 2022، بينما نما على أساس شهري بنسبة 2.5% مقابل 469.9 مليار درهم في أكتوبر الماضي.

وأوضح المركزي، أن رأسمال واحتياطيات البنوك، لا يشمل القروض (الودائع الثانوية)، لكنه يتضمن أرباح السنة الحالية.

وبحسب «المركزي»، استحوذت البنوك الوطنية على نحو 86.5% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع وصول قيمته إلى 416.5 مليار درهم نهاية نوفمبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي نسبتها 13.6% مقابل نحو 366.8 مليار درهم في نوفمبر 2022.

ووصلت حصة البنوك الأجنبية إلى 13.5% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع بلوغ قيمته 65 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 11.9% مقارنة بنحو 58.1 مليار درهم في نوفمبر 2022.

وبيّن «المركزي» أن رأسمال واحتياطيات بنوك إمارة دبي وصل إلى 233.2 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي بنمو سنوي نسبته 14.9%، فيما بلغ رأسمال واحتياطيات بنوك إمارة أبوظبي نحو 210 مليارات درهم بارتفاع سنوي نسبته 10.6%، بينما وصل رأسمال واحتياطيات البنوك في الإمارات الأخرى إلى نحو 38.3 مليار درهم بزيادة سنوية قدرها 19.3%.