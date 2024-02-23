«مجموعة الإمارات» تعلن عن تعيينات في مناصب تنفيذية عليا

أعلنت «مجموعة الإمارات» عن قائمة من التعيينات في مناصب تنفيذية عليا، وذلك في إطار استعدادها للمرحلة التالية من النمو، حيث رقّت 19 مديراً تنفيذياً، من بينهم ثمانية مواطنين إماراتيين وست سيدات.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة: «تماشياً مع رؤية دبي، وضعت (مجموعة الإمارات) خططاً واضحة وطموحة لنمو الأسطول والشبكة والأعمال للسنوات الـ15 المقبلة. ولتنفيذ هذه الخطط بشكل فعّال، تعمل المجموعة على تعزيز هيكل الإدارة التنفيذية، إضافة إلى الترتيبات والتحسينات التنظيمية الداخلية».

وأضاف سموه: «يسعدني أن أعلن عن هذه التعيينات في مناصب عليا، وجميع المعينين هم من الإداريين الأكفاء الذين خدموا سنوات طويلة ضمن المجموعة، ويواصلون الإسهام في نمو ونجاح (طيران الإمارات) و(دناتا)».

وتضم قائمة التعيينات اعتباراً من الأول من مارس 2024: عادل الرضا نائب الرئيس، والرئيس التنفيذي للعمليات، وعدنان كاظم نائب الرئيس، والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية، وستيف ألين رئيس «دناتا»، ومايكل دورسمان رئيس المالية وخدمات المجموعة، وبطرس بطرس النائب التنفيذي للرئيس- التسويق والعلامة التجارية والاتصالات المشتركة، ونبيل سلطان النائب التنفيذي للرئيس- مبيعات المسافرين والإدارة الدولية، وأوليفيه غرومان النائب التنفيذي للرئيس- الموارد البشرية، وريتشارد جوسبيري النائب التنفيذي الرئيس- تخطيط تجربة الشركات والعملاء، وأناند لاكشمينارايانان نائب رئيس أول- دائرة إدارة الطلب والإيرادات، وأميرة العوضي نائب رئيس أول- عمليات وأنظمة الموارد البشرية، وأميرة الفلاسي نائب رئيس أول- التدريب والكفاءات، وهنا العوضي نائب رئيس أول- دعم الأعمال في «دناتا»، ومنال الصوري نائب رئيس أول- توظيف المجموعة، ومعصومة حسن نائب رئيس أول- دعم أعمال الناقلة، وموسى فيصل نائب رئيس أول- البحوث والكفاءة التشغيلية، وفاليري تان نائب رئيس أول- الاتصالات المشتركة والمسؤولية الاجتماعية والشؤون الإعلامية، وروجيريو لياو نائب رئيس- قسم تخطيط الأسطول، وتريفور تشونغ نائب رئيس- قسم تخطيط الشبكة، وشانون سكوت نائب رئيس- الاستدامة والبيئة.